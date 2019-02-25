浙江Orolay羽絨衣在美國賣爆了！紐約上東區、雜誌主編「人手一件」

▲不少年輕女孩穿著Orolay在IG打卡。（圖／翻攝自IG／lifebyjaynee、ndhartzell）

大陸中心／綜合報導

繼老乾媽後，一件浙江Orolay生產的羽絨服在美國也掀起旋風，不僅亞馬遜網站上賣到缺貨，而且紐約時尚達人、雜誌主編更是人手一件。這背後爆紅的原因包括羽絨衣親民的價格，保暖、時尚、防水的特性，更重要的是，有社群媒體的「加持」。創始人邱佳偉分享經驗稱，最重要的是要有品牌意識。

據《都市快報》報導，Orolay的羽絨衣售價在99.99至139.99美元，在亞馬遜網站上有6000多條評價，其中，超過80%是4星或5星評價，因此也被稱為「亞馬遜外套」。創始人兼貿易總經理邱佳偉說，完全沒想到自己有一天，能做到亞馬遜服裝類（超過1.5億款產品）的全美銷售冠軍。

▼Orolay的羽絨衣。（圖／翻攝自亞馬遜）

「你在紐約如果不認識Orolay，就相當於在國內不認識加拿大鵝（Canada Goose，加拿大知名羽絨服品牌）。」一位在紐約留學的大陸學生這麼形容這件爆紅羽絨衣。邱佳偉透露，Orolay徹底火了是在去年3月，因為那時候美國《紐約雜誌》發了一篇文章，稱這件在亞馬遜上賣140美元的羽絨拿下了上東區（Upper East Side，紐約富人區），「不太可能的故事」。

▼紐約雜誌文章內容。（圖／翻攝自紐約雜誌官網）

邱佳偉表示，報導出來後的兩三天，店裡的流量明顯上升，且去年下半年寒潮席捲美國，這讓Orolay徹底「賣爆了」，「現在我們的產品往往是剛入倉，還沒上架，在預售階段就已經賣光了。」

Orolay羽絨衣的設計樣式大受稱讚。一位亞馬遜用戶評論稱，非常喜歡衣服的口袋，總共有四個大口袋可以放手機放外套，「我還喜歡它柔軟溫暖的帽子，除非風很大，不然它不會被吹起來。」

▼OROLAY羽絨外套一大特色就是口袋多。（圖／翻攝自亞馬遜）

美國一個女主持人對羽絨衣大比價，她表示，Orolay的外套只要130多美元，而Canada Goose要825美元，Moncler要1950美元。

《紐約郵報》報導稱，一位粉絲表示，一般來說，我不想與別人撞衫，但是我感覺Orolay是一種榮譽勛章，「如果我看到有人穿著加拿大鵝的外套，我就會想，我可以擁有8件類似的衣服。」