少將輕放、少校重罪　國民黨團批私菸案「辦小不辦大」

▲國民黨團召開「私菸案罰錢了事，蔡政府大菊為重」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

台北地檢署偵辦國安局私菸案，8月首波偵結起訴少校侍衛官吳宗憲、張恒嘉等13人後，持續清查其他參與團購私菸的國安人員後，7日將包括少將林國欽、有「特勤郭雪芙」之稱的張嘉玲等27人涉案部分一併偵結，依違反《稅捐稽徵法》處分緩起訴一年。國民黨立法院黨團8日召開記者會，痛批檢方揣摩高層風向辦案，「超買」罰錢了事「採買」卻扛重罪，如此辦小不辦大，完全不符合司法正義、社會公平。

台北地檢署偵辦國安私菸案，8月首波偵結起訴少校侍衛官吳宗憲、張恒嘉等13人後，持續清查其他參與團購私菸的國安人員後，7日將包括少將林國欽、有「特勤郭雪芙」之稱的張嘉玲等27人涉案部分一併偵結，林等人分別因購買53條到537條私菸，涉嫌逃漏3萬1千多元到32萬元不等的菸酒稅健康捐，因犯後坦承，全部被依以不正方法逃漏稅捐罪嫌，給予緩起訴處分1年，各需繳交國庫3萬到30萬元，另外要接受法治教育課程。

▲國安局少將林國欽因私菸案被依逃漏稅罪嫌處分緩起訴。（圖／資料照）



黨團總召曾銘宗表示，檢方將少將林國欽等27人緩起訴，「菸品大戶」包括特勤張嘉玲等多人，各須補稅3至30萬元，僅罰鍰了事不須追訴刑事責任，顯示蔡政府對私菸案辦小不辦大，「少將輕放、少校重罪」，完全不符司法正義、社會公平。他指出，私菸案迄今總統府高官竟無人負起政治責任，基層軍官吳宗憲奉命行事，卻追究他貪污重罪，偵辦雙重標準，質疑總統府秘書長陳菊為何不用下台負責。

立委賴士葆則說，從兩波起訴中可以看出完全是政治辦案，司法完全倒向政治。從法務部次長蔡碧仲幾次針對特定個案的「賣力演出」，深獲蔡政府高層歡心，檢方競相效尤、一切仰仗總統蔡英文鼻息，痛批根本是「抓小放大」、「親疏遠近」。

立委費鴻泰則表示，在《統統府組織法》中明訂非常清楚，侍衛室屬於總統府轄下的單位，私菸案爆發後，府內高層為了要幫陳菊解套，立即將侍衛室移交國安局管理，再由蔡英文對外定調走私菸是「超買」，替陳菊畫下防火線，與私菸案做出完美的切割。

▼國民黨團召開「私菸案罰錢了事，蔡政府大菊為重」記者會。（圖／國民黨立法院黨團提供）



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