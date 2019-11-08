美智庫打臉「中國檯面下網路戰」：假訊息難影響台灣大選！

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著台灣總統大選時日接近，除了檯面上的政策、口水戰之外，網路世界也是另一戰場。美國智庫外交關係協會日前發表一篇「中國如何影響台灣選舉」（How China Is Interfering in Taiwan’s Election）的專文，內文提到雖中國想以假訊息的方式達到政治目的，但香港示威遊行爆發後，恐怕已有難度。

綜合外媒報導，外交關係協會（CFR）的東南亞資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）刊登了「中國如何影響台灣選舉」一文，提到中國近期更積極地發動假訊息的攻勢，就是希望造成台灣內部的混亂，讓蔡英文的連任之路受到阻礙，而最主要的原因就中國政府偏好國民黨候選人韓國瑜。

格蘭奇克表示，過去中國干預台灣的時間相當長，並且運用各種管道、方式，在網路攻防戰上，甚至有駭客、機器人、殭屍帳號等散播假訊息，並且讓親中的商人收購媒體，操控社會風向，「中國政府運用假訊息削弱台灣制度，破懷台灣人對政府的信任」。

此外近日臉書、推特都宣布刪除可疑帳號，就是為了反制中國試圖想要操縱風向。格蘭奇克認為，即使臉書、推特嚴格了審查制度，但中國政府在大選前恐怕將會有更激烈的手段出現。不過台灣人在香港事件爆發後，對於假新聞審核更加懂得判斷，中國也可能會得不到期望的結果。