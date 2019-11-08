老公浮潛後失蹤　當地人捕鯊切肚驚見「戴婚戒手掌」人妻崩潰認戒收屍！

▲英國遊客遭鯊魚攻擊，肚內取出一隻手掌。（圖／翻攝自clicanoo.re）

記者陳亭伃／綜合報導

不少人嚮往大海的美麗，或是用自己的體力極限挑戰大自然。一對英國的夫妻日前到法國留尼汪島（island of Reunion）浮潛，最後丈夫卻沒有回到岸上，焦急的妻子雖不斷找尋，但根據當地人的經驗，恐怕已經遭到鯊魚吞食。就在不久前居民補捉到5隻鯊魚中，就在其中一隻的肚子內找到不知名的手掌。

根據英國《每日郵報》報導，這名被通報的44歲英國男遊客，和妻子到馬達加斯加東部的法國留尼汪島浮潛。男遊客的妻子最後卻發現，下去浮潛的丈夫沒有回來，於是報警求救，警方對附近岸邊、石縫內搜索但都沒有下落。當地人當時表示，因為該海域有時會遇到鯊魚偷襲，很有可能男遊客已經遭遇不測。

▲水上運動暗藏許多危機。（圖／示意圖／翻攝自pixabay）

直到本周，當地居民捕捉到5隻鯊魚，認為其中一隻恐怕就是吞食男遊客的鯊魚，於是決定解剖。果真在其中一隻鯊魚的肚內，發現一隻戴著婚戒的手掌，男遊客的妻子無法相信「游泳健將」的丈夫，竟然會遭到鯊魚攻擊，但調查人員表示，還有一種可能「是溺水之後被鯊魚分食」。

當地自2011年開始就發生24次鯊魚攻擊，而男子是第11名喪命的泳客。當地人表示，有時因為氣候或是鯊魚飢餓，牠們會找上人類。今年5月同樣也有一名28歲的衝浪者的一條腿遭到鯊魚撕裂，男子的屍體最後被發現漂浮到港口邊。法國總統馬克龍上月就提到，法國政府目前全力在思考如何面對鯊魚對人類造成的傷害與危機。目前留尼汪島許多海灘已經禁止遊客和衝浪者，但仍有人試圖闖入。

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