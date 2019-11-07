「惠台26條」是一國兩制行動方案　國台辦：蔡政府別政治操弄

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國台辦和發改委4日發布「惠台26條」，蔡英文總統和民進黨政府抨擊大陸推出「26條措施」就是逼迫「台灣接受」一國兩制台灣方案。對此，國台辦馬曉光最新回應，「民進黨當局刻意混淆視聽，欺騙民眾，完全不把台灣民眾的利益放在心上，政治操弄的險惡用心是不會得逞的。」

「惠台26條」提供台資企業、台胞更多「同等待遇」，台灣人可以在大陸外館尋求領事保護，對此，蔡政府質疑是一國兩制行動方案，民進黨團諷刺「路邊紅包不要撿」。馬曉光今（7日）表示，繼「31條措施」之後，大陸4日又推出「惠台26條」措施，持續為台胞台企提供更多同等待遇，增進台灣同胞利益福祉。「民進黨政府刻意混淆視聽，欺騙民眾，進一步暴露了他們心中只有政黨私利，完全不把台灣民眾的利益放在心上，老百姓心中有桿秤，民進黨當局政治操弄的險惡用心是不會得逞的。」

發布惠台26條」措施當天，陸委會也發聲明指出，北京一年多前推出31項政策，如今再度推出所謂「26條」，只是掩飾去年「惠台31條」執行不彰事實，「中共企圖透過融台促統政策措施、拉攏台灣，意圖分化台灣內部，更證明企圖介入影響台灣選舉。」

馬曉光也回應，「陸委會的言論不奇怪，可以想像，我們越是為台灣同胞的利益做好事丶辦實事、解難事，他們就越會跳得更高。在他們心目中，只有一黨之私的政治操弄，毫無民眾利益福祉。」陸委會「說三道四，詆毀抹黑，進一步暴露了他們與廣大台灣同胞利益為敵的陰暗心理。 」