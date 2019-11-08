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四川崛起／26條主打「同等待遇」　台商關注融資渠道開放

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▲▼國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

▲國台辦發言人馬曉光。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪、鄭思楠／四川報導

大陸國台辦、發改委等20部門出台《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱「26條措施」），在兩岸引起關注。四川當地台商坦言，不談政治的話，26條措施就是讓台灣跟大陸民眾享受同等待遇，「對台商來說，融資渠道開放影響程度最大。」

自貢市利世華科技有限公司去年底才到當地設廠，主要生產ITO透明導電膜等光學鍍膜產品，公司副總經理許世儒在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，大陸近年來出台許多惠台政策，以他們為例，會到自貢設廠便是看中「川台70條」的惠台舉措。

徐世儒指出，公司之前在深圳跟江蘇設廠，考量物流、時間效率，加上當地給的電價優惠，讓他們決定內遷廠房，「江蘇一度電一塊八，這邊大約五毛，由於光學鍍膜廠是『用電怪獸』，因此電價的優惠，可以將成本節省下來，拿去做出更有競爭力的東西。」

▲▼四川,自貢,利世華,台商,光學鍍膜,導電膜,許世儒。（圖／記者曾俊豪攝）

▲自貢利世華科技公司副總經理許世儒。（圖／記者曾俊豪攝）

「掌上蜀show第二季・兩岸新媒體體驗採訪活動」5日前往自貢當地兩家台資企業參觀，除了自貢市利世華科技有限公司，採訪團還造訪四川聯積電子有限公司，該公司同樣剛進駐，以生產電子墨水螢幕相關產品為主，用於手機、車載、新零售顯示等領域。

公司副總經理何川龍表示，26條措施涉及台資企業可按市場化原則參與大陸第五代移動通信（5G）技術研發、標準制定、產品測試和網絡建設，「我們將能有更多機會參與一些高新科技項目，甚至5G項目，都會為企業發展帶來巨大商機。」

他提到，國台辦出台31條之後，四川省台辦接著公布「川台70條」，加上最新的「26條」可以看出，「大陸開放力度越來越大，這種開放，讓我們到內地投資更加放心」。

▲▼四川,自貢,利世華,台商,光學鍍膜,導電膜,許世儒。（圖／記者曾俊豪攝）

▲自貢政府給予電價優惠，吸引台商利世華科技設廠。（圖／記者曾俊豪攝）

 
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