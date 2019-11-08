「BMW露營車」改造費用曝！原木內裝豪華開箱　網：驗車掛牌才最花錢

記者葉國吏／綜合報導

日前一輛一輛藍灰色的「雙B露營車」行駛在國道，吸引民眾好奇，網友轉貼影片到臉書社團「爆笑公社」後爆紅。當初幫車主改造的車廠也在臉書PO出多張照片，並且透露改造金額「至少50萬以上」。

▲BMW露營車「神改」，讓網友驚豔。（圖／翻攝自Facebook／爆笑公社）

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網友將LINE瘋傳的影片轉貼上網，「車頭壞了怎麼辦？沒關係，切一切當露營車吧」，影片中，一輛水泥灰BMW 435i Gran Coupe露營車，在國道1號行駛，罕見外型引起網友好奇熱議。

不少網友看了紛紛表示，「買兩台來對切一台」、「就是這台上次經過包膜店的車子」、「超帥啊」、「後側遭到追撞可以提高存活率」、「有錢就是任性」、「後面的煞車燈也會亮 我以為只是隨便弄」、「台灣還有一台mini也是改這樣」、「駕駛要有拖車照！不然會被檢舉！」。有網友直說，「那台尾車真的是找一台事故車切來的，有看過製作過程 ，真的很屌」。

▲BMW露營車改造過程。（圖／翻攝自Facebook／駒沃克車體工藝塗裝，下同）

負責工程的「駒沃克車體工藝塗裝」在臉書上貼出多張工程照，表示車主前幾個月找到他們，便開始規劃打造這台「露營車」。他們花大量時間找到一台同款的報廢車體，不停加裝許多組裝配件以及後續工程，他們說，「打造露營車並非這麼簡單，從底盤、面板、內部結構、焊接、拖曳、電路、鈑金、烤漆、整台車需要有一個安全的結構」，這很耗時費工。

▲▼BMW露營車改造金額至少50萬。

▲▼BMW露營車內裝。（圖／翻攝東森新聞）

他們也透露，已經在準備第三輛施工，大概再1到2個月就能完成，可以期待下一台的作品。對此有網友留言問施工費用多少？廠商則透露至少要50萬以上，但也有網友認為「驗車掛牌才是最花錢的地方吧」。另外，車主也曾接受訪問大方公開內裝，透露改裝這輛露營車的費用，其實已經可以買一台前車了。