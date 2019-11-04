國道驚見自改「BMW露營車」！車身切半真相曝光　網驚：太帥了吧

▲BMW露營車「神改造」，讓網友驚豔。（圖／翻攝自Facebook／爆笑公社）



記者董美琪／綜合報導

有民眾在國道一號直擊到奇景，只見一輛藍灰色的「雙B露營車」行駛在外車道，吸引路過民眾好奇，有網友轉貼影片到臉書社團「爆笑公社」，不少人看了驚呼「有錢人的生活就是這麼樸實無華」。

網友將LINE瘋傳的影片轉貼上網，「車頭壞了怎麼辦？沒關係，切一切當露營車吧」，影片中，一輛水泥灰BMW 435i Gran Coupe露營車，在國道1號行駛，罕見外型引起網友好奇熱議。

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不少網友看了紛紛表示，「買兩台來對切一台」、「就是這台上次經過包膜店的車子」、「超帥啊」、「後側遭到追撞可以提高存活率」、「有錢就是任性」、「後面的煞車燈也會亮 我以為只是隨便弄」、「台灣還有一台mini也是改這樣」、「駕駛要有拖車照！不然會被檢舉！」。有網友直說，「那台尾車真的是找一台事故車切來的，有看過製作過程 ，真的很屌」。

另外，部落客「販劍人生」也曾PO文介紹這台來歷「BMW 435i Gran Coupe，拉了一台四系列尾車」、「要製作尾車，如果不是財力無敵雄厚，特別去買一台車來切，不然一定要剛好有料車。所以車主就剛好遇到了一台四門的事故車」。

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