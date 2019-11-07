立院憂F-16飛行員不足　空軍：依戰機比例逐年調增人力

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）



記者林銘翰／台北報導

空軍以「鳳翔專案」向美方採購66架全新F-16V戰機，行政院長蘇貞昌12日也將至立法院就採購特別預算案進行報告，不過立法院預算中心報告指出，依空軍目前培訓能量，未來F-16V戰機交機後恐「有機但無人飛」。對此，空軍司令部7日表示，將依各型主力戰機比例逐年調增F-16型機飛行人力，也規劃調整飛行軍官續服獎助金，以大幅提高續服意願，確保台海空防安全。

空軍日前以「鳳翔專案」向美方採購66架全新的F-16V（Block70）戰機。根據立法院預算中心6日出爐的評估報告指出，空軍近9年淨增加F-16型戰機飛行員人數有限，依目前培訓能量，能否在民國115年度新戰機交機前完成足夠飛行人力培訓工作恐有疑慮。

空軍司令部7日表示，針對新増聯隊員額需求及人力編設基準，空軍已完成專案檢討，以滿足新興兵力所需，並納入「五年編裝需求計畫」執行，可如期完成戰力編成。

空軍司令部指出，為肆應新式戰機飛行人員需求，參照美軍訓練標準，現行F-16飛行人員僅需適量差異訓練即可擔負戰備；另依各型主力戰機比例逐年調增F-16型機飛行人力，俾提升整體戰力。

空軍司令部表示，為使飛行人力長留久用，以滿足人力需求，除改善飛行員工作環境及負荷外，已規劃調整飛行軍官續服獎助金，以大幅提高續服意願，確保台海空防安全，籲請國人放心。

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