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台東焚化爐補助款遭凍結5千萬　環保署長挨轟「說白賊話」

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▲▼ 立法院衛環委員會審查環保署109度總預算。（圖／記者許展溢攝）

▲立法院衛環委員會審查環保署109度總預算。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

立法院衛環委員會今（6日）審查環保署109度總預算，民進黨立委林淑芬不滿台東垃圾量不夠台東焚化爐燒，環保署還同意補助4.2億協助營運，並說地方原要轉型「環境教育館」，卻被環署打槍，怒斥環署長張子敬說謊。部分立委也籲環署要三思而後行，擔憂未來環署會出問題，決議凍結該案5千萬預算。

台東焚化爐興建完成14年，但幾年來因資源回收效果好，圾垃量減少，台東每天產生的垃圾量低於興建時每天的300噸垃圾量，因此至今未啟用。但台東縣政府今年打算重啟自行處理縣內垃圾，不需再送外縣市，環署同意補助4.2億。林淑芬說，行政院核定的「多元化垃圾處理計畫」，補助對象是到111年營運超過20年的焚化爐，包含大型垃圾焚化廠，進行設備體檢、效能評估等，但台東廠到111年不滿20年 也不在升級整備清單，不符合資格。

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▲台東焚化爐啟用後續影響為市代會質詢重要議題。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲台東焚化爐啟重啟與否引起地方正反聲浪。（圖／記者楊鈞典翻攝）

林淑芬表示，焚化爐要有一定垃圾量去維持正常營運，但推估台東整年焚化量不足，後果不是營運不下去，就是開始燒事業廢棄物，但這真的是環署跟台東縣要的？且台東垃圾量可能會再往下降，加上統計台東垃圾又以紙類、廚餘和金屬容器為多，都是可以回收的。

張子敬回應，會同意是因台東垃圾載到西部燒完，底渣還要再運回，費用等問題不見得環保，該案也有處理壓力，台東縣政府才同意市議會。林淑芬不滿說，原本是要轉型環境教育館，是被環署打槍，現在才要重啟，怒批張子敬說謊。其他委員也認為該案要三思而後行，否則未來環署會出問題，最後要求環署再提書面答覆，決議凍結5千萬。

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