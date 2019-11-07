「每天APP打卡領利息」　公務員兄妹投資虛擬Q幣遭詐150萬

▲陳姓女子向台南地檢署遞狀控告網路詐騙集團，欲將歹徒繩之以法，避免更多人受騙受害。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

陳姓退休女公務員想在網路尋找人生事業第二春，卻遇上投資虛擬Q幣套利的騙局，其公務員胞兄也跟著加入，兄妹2人至少賠150萬以上，為了不讓詐騙集團在網路繼續行騙，陳女找受害者組成自救會，蒐證向台南地檢署遞狀提告，追查網路詐財集團。

陳女指出，約在2019年4月間，有1名到她家幫忙修網路的女子教她可在網路下載虛擬貨幣Q幣APP到手機，有投資賺錢商機，先投資31000元、換得1000Q幣（1Q幣可換31元新台幣），說只要每天到APP打卡，過一段時間就能領利息，她照做，果然1個月後她多了200Q幣，換算可領取6、7千元新台幣利息。

陳女因有利可圖，加入很多Q幣市場LINE群組及參加網路Q幣互助會，陳女加入互助會群組參與搶標，方式是先搶單，1單是3千元新台幣，搶單後就先匯款給版主，再分得利息，起先還有利息，後來單子愈搶愈多，但匯款給版主後卻沒拿到利息，當時覺得被騙，2019年7月底曾向警方報案。

陳女後來又在網友邀請下加入1個Q幣搶單群組，一樣是搶單付台幣現金可拿高額利息；陳女的公務員胞兄，見她搶單有賺到高利息，也投入搶單行列，到2019年9月底，此群組版主稱搶單人數不夠，有人搶單後沒付錢，資金不足無法再付給會員利息，就此收攤，除陳女胞兄賠了50多萬新台幣；她自己前後也賠上新台幣上百萬元，兄妹2人至少賠上150萬元。

陳女事後與其他受害網友蒐證分析群組資料，查出該「瘋狂搶單樂群組」高峰期群組組員高達487人，群組在收攤前的9月27日單日吸金高達1366萬餘元；9月30日當天也有248萬3千元，顯示群組吸金量龐大。

陳女認為歹徒繼續以不同群組形式行騙，不把法律當一回事，讓許多人繼續沈迷當中，不知不覺成結構共犯，並邀親友加入，這是有組織的網路詐騙團體，所以她挺身而出，組成受害自救會，計有成員132人，且已蒐得版主等疑似共犯資料，向台南地檢署遞狀提告，將歹徒繩之以法，避免更多人受害。