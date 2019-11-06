北漂兒「拜託再等等我」！罹癌爸149字信：老天沒虧待我了　萬人淚崩

▲原PO爸爸的親筆信惹哭許多網友。（圖／翻攝爆怨公社臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享罹患肺腺癌的父親，寫給他一封149個字的感人信，「你們有多久沒收到父母的信了呢？有空就回家吧！」此文感動超過1.4萬名網友，紛紛祝福原PO爸爸抗癌成功。

原PO於5日在「爆怨公社」臉書社團說，「這是一封父親寫給我的信，幾個月前父親檢查出肺腺癌，現在努力在抗癌。而我出社會後就一卡皮箱北上打拼，日以繼夜地拼，我想成為父母的驕傲，以五子登科打拼。」

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原PO表示，父母在30幾歲時買房，「我告訴自己一定要更加努力，畢竟現在買房真的很不容易！父親檢查出肺腺癌的時候，我拜託了他，一定好好照顧身體，再等等我，於是爸爸寫了這封信給我。」

原PO也拍下爸爸的親筆信，只見爸爸寫道，「兒子啊，從你出生到現在，我已經非常滿足了。我記得在我國小三、四年級的時候，一次在外面游泳被救了起來，所以那次之後等於從（重）新活過。」

▼原PO要爸爸顧好身體，「再等等我。」（示意照／翻攝pakutaso免費圖庫）

原PO爸爸指出，「對於你的拼勁是我最滿意的，不怕辛苦敢衝又沒學壞。人啊，從懂事就不能有遺憾，不然後悔莫級（及）。當年我也以五子登科打拼，什麼都沒有，雖累但很滿足自己打拼的這一切。尤其生你們三姐弟，老天也已沒虧待我了。」

「人只要一懂事，就不能有遺憾」，原PO引述爸爸信中的話，「告訴自己要加油！你們有多久沒收到父母的信了呢？有空就回家吧！」

對此，許多網友感動留言，「祝你老爸早日恢復，抗癌成功」、「好棒的爸爸，好漂亮的字」、「祝福你的爸爸會好，健健康康平平安安」、「好感動，爸爸的字好美，珍惜眼前所有。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！