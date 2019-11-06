電鋸割斷鋸鰩吻部…美男虐殺瀕臨絕種保育類　恐關一年、罰150萬

▲鋸鰩科魚類利用細長的吻部感知外界。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國佛羅里達州（Florida）一名男子殺害一條瀕臨絕種的鋸鰩科魚類，並割掉了牠細長呈鋸齒狀的吻部。目擊者告發後，這名男子恐怕要被罰一年的有期徒刑及5萬美元（約新台幣150萬元）的罰款。

綜合外媒報導，目擊者指出，去年曾目睹查德龐斯（Chad Ponce）在龐特韋德拉湖（Ponte Vedra）的一艘小船上，用電鋸鋸掉了這些鋸鰩科魚類的吻部。雖然鋸鰩科魚類的吻部又細又窄，但鋸齒狀的延伸可以幫助牠們感知並攻擊獵物，只要失去吻部幾乎就無法生存。

據美國國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration）的數據，近年鋸鰩科魚類數量大幅下降，世界上成年物種數量可能多達5000種，也可能只有500種。男子獵殺的鋸鰩科魚類很有可能瀕臨絕種。

A man in Florida could face up to a year in federal prison and a $50,000 fine after witnesses said they saw him kill an endangered smalltooth sawfish by removing the long, flat saw that gives the fish its name https://t.co/Foek1qFVF5 — CNN (@CNN) November 5, 2019

報導指出，小齒鋸鰩（Pristis microdon）會生活於淺水、沿海水域，美國在佛羅里達州海岸就可看到，但牠們對人類無害，除非受到威脅。事實上，2003年起，小齒鋸鰩就被《瀕危物種法》保護，只要騷擾、殺死、傷害牠們都算是非法行為。

美國檢察官也為此調查查德龐斯，查德龐斯在1日承認犯行，雖然宣判日期尚未確定，但查德龐斯很有可能要面臨一年的有期徒刑，以及5萬美元的罰款。

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