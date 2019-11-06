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首里城正殿焦黑「2龍柱屹立不搖」　雕刻家曝琉球獨有設計：重建希望！

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▲▼首里城大火。（圖／路透）

▲首里城幾乎被大火燒光。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

日本沖繩世界遺產「首里城」日前慘遭祝融，正殿、南殿、北殿等7棟建築物全都燒毀。不過，唯獨正殿外的兩大龍柱屹立不搖，堅強撐過大火肆虐。當初製作的雕刻家西村貞雄透露，以龍為主體的柱子是琉球的獨有設計。

據《沖繩時報》報導，現年76歲的西村貞雄同時也是琉球大學名譽教授，當年曾經參與在二次大戰中損毀的首里城的重建工程，其中就包括這對龍柱。西村貞雄說，雖然首里城乍看之下跟中國的紫禁城很像，但並非單純模仿，「而是以中國和日本文化為基礎，最後形成琉球獨特文化的結晶」。

當時為了重建龍柱，西村貞雄觀察在二戰期間僅剩的照片及圖片，以及中國、東南亞的文化設計，以龍的鱗片、背鰭來計算柱子高度，最終才打造出這對龍柱。即使在中國及日本都能看見柱子裝飾龍紋，不過以龍為主體打造的柱子，卻只有琉球才有。

只是，象徵沖繩居民重要精神象徵的「首里城」卻被大火燒光，讓西村貞雄也難過表示「研究和技術的累積在一瞬間就消失了」，花費人生許多心力的東西失去必定難過，不過比起二戰毫無資料的重建工程，如今有資料可查，會盡心盡力重建，留存下來的龍柱也是沖繩人重建首里城的希望。

沖繩縣博物館兼美術館前館長的安里進則說，正因為是當初重建工程的一員，更不能一直失望，有必要對防止火災等因素進行驗證，「就像在被燒滅的正殿中、留存下來的龍柱一般，縣民們也不站起來不行」。

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