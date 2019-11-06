壞壞少女被抓包！已婚警諾：20歲前不見面...卻違約激戰　害爸媽也要賠120萬

▲已婚男警與少女發生性關係，事後與對方父母簽下和解書卻又違約。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／綜合報導

一名擔任警察的人夫和少女發生關係，少女父母得知後勃然大怒，雙方簽下和解書，約定在少女20歲之前都不再見面，若違約的話，要賠償1000萬元，且男警父母也要負連帶賠償責任。孰料，男警卻再與少女碰面，台北地方法院審理後，判男警及父母應賠償120萬元給少女父母。可上訴。

少女父親主張，男警2014年12月至2015年3月曾與女兒發生性關係，他勃然大怒，對方取得他的原諒之後，雙方共同簽立和解書，男警承諾在女兒未滿20歲前，應以被動的方式漸漸疏遠女兒，並規勸女兒尋求父親協助解決問題，不得再與女兒有會面行為，若男警惡意違反約定，要賠償新台幣1000萬元以內的金額，男警父母也要負連帶保證責任。

但簽立和解書之後，男警卻主動聯繫少女，還在2017年違約與少女碰面2次，其中一次在台北捷運忠孝復興、南京復興站，另一次則在桃園一間摩鐵發生性關係。少女父親得知後氣炸提告，向男警與其父母求償500萬元。

男警坦承有和少女見面，但否認有與少女發生性行為。他辯稱，會見面是因為少女需要幫助，他出於善意才相見，期間也鼓勵少女多和父親溝通。

法院勘驗錄音檔發現，男警在通話中曾承認與少女發生性關係，還向少女父親道歉，不採信他的說詞，另依照和解書內容，男警父母也須負連帶賠償責任，判3人應連帶賠償少女父親120萬元。全案仍可上訴。

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