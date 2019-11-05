抗議「太陽花」竟要國賠！　退警會長耿繼文11/12串連「戴口罩」上街頭

▲退警會會長耿繼文12日將號召大批退休、在職員警上街，一同戴口罩抗議太陽花法官。（圖／記者李毓康攝）

記者張君豪、徐愷昕／台北報導

2014年「太陽花」學運學生強佔立法院、行政院，日前法院判台北市警方強制力驅離需負責國賠100多萬元。退警會認為法院以政治意識形態論斷這起司法案件實在不公，會長耿繼文表示，將會於12日串連大批警察人員上街，到台北地方法院抗議太陽花法官，但因擔心遭民進黨秋後算帳，基於保護現職員警，他要求出席人員統一戴口罩，一同為捍衛警察尊嚴抗議。

五年前太陽花學運獲得不少民眾支持，後來抗爭民眾從立法院轉往行政院，當晚在警方驅離時爆流血衝突，事後前台聯黨立委周倪安等人向台北市政府、北市警察局提國家賠償，要求連帶賠償830萬餘元，台北地方法院10月30日判台北市警察局需賠周倪安等13人各10萬至20萬元不等，總金額111萬元。

曾任警政署督察組長、現任中華民國退休警察人員協會總會總會長的耿繼文表示：這種判決太離譜，不只警察不服、有是非觀念的國人也不服，因此退警會12日將動員人力發動「警察尊嚴抗議」。據了解，目前許多現職員警紛紛表示支持，也會休假參加，且當日他們將呼應內政部長徐國勇的「口罩說」言論，戴口罩現身，並強調若有成員抗爭受傷，就比照太陽花學運判例聲請國賠。

有關要求統一戴口罩的部分，耿繼文認為，日前香港政府頒布禁止群眾蒙面集會遊行時，民進黨立法院長蘇嘉全立即批評香港政府朝戒嚴方向進行，而黨主席卓榮泰也跟進批判香港政府在開民主倒車，因此他這次就「順著民進黨的意見，大家一起戴口罩抗議」。

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