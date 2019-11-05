民宅傳出「異常」吵雜聲…通靈神警現身查訪　竟救了她一命！

▲花連「通靈神警」巡邏發現異常，婦人竟在屋內昏迷不醒！所幸及時搶救後平安無事。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、孫于珊／花蓮報導

「媽！妳怎麼了！醒醒啊！」家住花蓮卓溪鄉古風村的周姓婦人，日前突然昏迷不醒躺在床上，兒子及家人一時之間慌到忘記打119求救，幸好2名「通靈神警」經過，發現婦人處在危急情況，連忙通知救護員到場將婦人送醫救治，及時將婦人從鬼門關拉回。

▲員警聽到民宅傳出急促吵雜聲，「第六感」隨豎起！上前查訪果然有緊急狀況。（圖／記者蕭可正翻攝）

當晚9時50分時許，2名「通靈神警」巡經古風村時，聽到有一戶民宅傳出「異常」的急促吵雜聲，2人瞬間「第6感」發威，「直覺」有異便立即下車查看，真的發現一名婦人躺在床上昏迷不醒，而家屬急得像熱鍋上的螞蟻，員警冷靜地先安撫家屬不要慌張，在詢問婦人病情以了解狀況後，隨即聯繫卓溪消防分隊前來救護，使婦人最後得以平安脫離險境。

▲婦人鉀離子過低昏迷不醒，所幸警即時聯繫救護人員，把婦人從鬼門關救回。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

周姓婦人兒子表示，母親平時因身體狀況不佳，患有鉀離子過低昏迷病史紀錄，當晚獨自在床上休息時，因時間已晚，他進房提醒母親吃藥時，發現母親狀況不對勁，不論如何呼叫及搖晃，仍昏迷不醒，家人頓時也驚慌失措，所幸有員警的即時協助，才化解危機，對此十分感謝。

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