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她喝下「白白粉濁」秒倒：這味道...15hrs後下身涼涼驚醒！醫曝：有2男DNA

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▲▼夏天,女孩,水,優格,飲食。（圖／翻攝PEXELS）

▲羅男迷姦女網友瞎扯助興，法院判他應賠100萬元。（示意圖／圖庫PEXELS）

記者戴若涵／台北報導

新北市一名羅姓男子透過微信認識女子小乃（化名），羅男覬覦對方美色竟在水中加料，趁著小乃昏迷時性侵得逞。小乃15個小時後清醒，驚見自己身上只穿著內褲，怒告羅男。法院審理後依以藥劑強制性交罪，判羅男有期徒刑9年，高院將上訴駁回，目前全案最高院審理中；至於民事部分，羅男應賠償小乃100萬元。可上訴。

根據判決書，羅男2017年11月3日深夜11時許，透過通訊軟體微信結識小乃，2人相約羅男臥室喝酒、聊天及打牌，不料，羅男竟動邪念，趁著小乃不注意時，在白開水中加入安眠藥端給小乃喝，對方喝下後陷入昏迷無力反抗，遭羅男性侵得逞。

東窗事發後，羅男否認下藥性侵，還辯稱是為了「助興」，過程中有問小乃「舒服嗎？」，對方還有回應，強調2人是在你情我願的狀況下發生性行為。但這一番說詞遭小乃打臉！

小乃表示，當時喝下羅男遞來的礦泉水，「覺得不是水的味道」，還有詢問羅男，但對方向她表示，可能是水壺底部不乾淨，她喝完水後才發現，水經過搖晃放桌上時可見到「白白粉濁」的樣子，沒多久後就失去意識，睡前完全沒有跟羅男聊到任何與性交相關的事情。

小乃說，她隔日下午3時許醒來時，驚見自己只穿內褲躺在床上，而羅男就躺在一旁。她發現自己大腿還出現瘀青，醒來後很暈，「整個人很不對勁」，因此在離開羅男住處後，便直奔警局報警提告，並求償精神撫慰金150萬元，強調自己沒有同意羅男下藥、發生性行為。

除此之外，小乃赴醫院驗傷時，醫師在內褲驗出不止羅男的DNA，還有另名不明男子的DNA，不排除是小乃在羅男家中昏迷期間有其他男子接觸導致，或是在採證期間沾染上的，但可能原因眾多，無法下論斷。

台北地方法院審理後，依「以藥劑強制性交罪」判羅男有期徒刑9年，羅男不服決定上訴，但高院上訴駁回，目前全案仍在最高法院審理中；民事部分，羅男應賠償小乃100萬元，仍可上訴。

越想越不對勁！

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