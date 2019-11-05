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警察假冒調查官查婚外情涉詐建商600萬　120萬交保2同夥聲押

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▲▼1105北檢司法黃牛案。（圖／記者羅志華攝）

▲台北市警文山一分局王姓警員(左)涉嫌假冒調查局向建商詐騙600萬元。（圖／記者羅志華攝）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

台北市文山一分局王姓警員涉嫌夥同林姓、洪姓男子假冒調查局名義，向1名建商佯稱，得知建商有婚外情官司，可協助處理避免消息曝光，建商信以為真，陸續拿出共約600萬元想要擺平，後來向調查局查證發現受騙，台北地檢署檢察官5日約談王警後，依涉嫌詐欺罪諭令他120萬元交保。

據了解，遭騙建商70多歲，退休後和地方上人士交談間，多次透露出自己在外面有女人的訊息，林姓和洪姓男子得知後，聯合文山一分局王姓警員，由王警假扮調查局台北市調處幹員，隸屬於機密組織「維安查報隊」，向建商佯稱正在偵辦他所涉及的婚外情案件。

▲▼ 台北市文山一分局警員假扮調查局詐騙建商案，被告林敬富遭聲押 。（圖／記者劉昌松攝）

▲林姓男子得知建商有婚外情後，找來王警協助詐騙，被檢察官訊後聲請羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

王警和林男、洪男3人涉嫌裡應外合，從2017年起，不斷向建商佯稱為了避免婚外情曝光，需要金錢打點相關人員，建商付了多次金錢，其中最高1次支付500萬元，直到2018年間，建商向調查局查證，才發現受騙提告。

台北地檢署5日指揮正牌的調查局台北市調處人員，前往搜索王警與洪姓、林姓2名共犯住處等4個地點，並將3人一併約談到案後，認為洪姓、林姓男子涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見，而王警則被諭令120萬元交保候傳。

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