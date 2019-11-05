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情人碼頭散心...男大生公廁內「強奪初夜」！學妹崩潰：以後我要怎麼結婚

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▲▼殘障廁所,公廁,廁所,。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蔡男在高雄情人碼頭的殘障廁所內侵犯學妹。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

一名女大生與學長到高雄市茄萣區情人碼頭散心，孰料，對方竟將她帶往殘障廁所內強行性交又指姦，她不甘受辱決定提告。學長辯稱，雙方是在兩情相悅的情況下發生關係。法院審理後，判學長有期徒刑3年8月，另應賠償女大生精神撫慰金36萬元。皆可上訴。

判決指出，蔡姓男大生2016年3月7日深夜見到學妹小乃（化名）心情不佳，藉口帶對方散散心，卻在凌晨1時30分時將小乃帶到情人碼頭的殘障廁所內侵犯，奪走小乃初夜害她下體流血，事後她決定報警提告，並求償精神撫慰金50萬元。

法院勘驗2人的對話紀錄發現，蔡男事後曾傳訊息道歉，「對不起今天這樣子對妳」、「今天真的衝動過頭了」、「我真的不知道妳還是第一次」等語，但蔡男辯稱，2人是在兩情相悅的情況下發生性行為，他會傳訊道歉是因為造成對方疼痛，絕非承認強制性交。

但透過小乃回應的訊息可發現，堅持初夜應該留給另一半的她曾痛心指控「對你來說可能沒有什麼」、「但對我來說傷害造成了」、「以後我要怎麼談戀愛甚至結婚」、「我都不敢想像甚至期待了」、「你就像破壞我感情的第三者一樣」、「傷害別人之後才說這沒有什麼」。

法官勘驗各項事證後，不採信蔡男說詞，刑事部分依強制性交罪判蔡男有期徒刑3年8月，民事部分則應賠償精神撫慰金36萬元，皆可上訴。

越想越不對勁！

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