用做的取代用說的　柯文哲夜訪居住正義聯盟夜宿點

▲柯文哲夜訪居住正義改革聯盟夜宿點。（圖／讀者提供）

記者陳家祥／台北報導

公民團體「居住正義改革聯盟」4日晚間起，一連5天夜宿東區，接著9日召民眾走上街頭，要求政治人物拿出具體作為、落實居住正義。台北市長柯文哲5日才在臉書上談論居住正義觀點，晚間便利用閒暇時間，訪視聯盟夜宿點；儘管現場人潮不多，但柯的現身仍引起民眾關注。

柯營幕僚表示，行程是臨時起意的，因為剛好晚上在民眾黨部開會，剛好居住正義聯盟的參與者很關心市長會不會到現場，「主要是他們一直問市長禮拜六遊行可不可以去，或是禮拜五夜宿最後一天市長可不可去一下」，詢問後市長就說，要去就現在去。

柯文哲5日在臉書上談論居住正義觀點，強調無論是作為市長或黨主席，我都支持「居住正義」，而且是用做的，取代用說的。以台北經驗來說，興建只租不賣的社會住宅，讓年輕人至少可以在台北市「租得起」，是我們的目標。到今年年底，施工中的社會住宅有1萬戶，我們希望維持這個速度，達成5萬戶的目標。



「同時，在市府的權限範圍內，我們會調降『一且自住』的稅率到0.6%」，柯文哲說，囤房稅的寬限期則從現行的3年縮短為1年，超過一年賣不出去就視為空屋，最高可以課3.6%房屋稅，我們希望台北市議會可以支持這項修正案。



「至於台灣民眾黨進入立法院後，也會推行立法保障居住正義」，柯文哲說，「實價登錄」應持續精進，讓房價資訊更公開、透明；此外，「降低全國單一且自住稅率、持有戶數採累進稅率、提高空屋稅率、縮短建商興建家用房屋待銷售期間」則是我們的四大主張。



最後柯文哲說，改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始，這不只是一個口號，而是我努力實行的政治理念。我們從台北跨出第一步，也希望將台北經驗帶給全國，大家都能夠用「務實」的態度面對問題。

