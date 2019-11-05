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台版無間道！調查局線民跨國運毒被FBI誘捕　美國蹲完苦勞返台再判4年

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▲▼毒品,吸毒,成癮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲調查局線民小鄭一面在台協助緝毒，另一面卻暗地協助運毒，結果慘遭美方臥底人員誘捕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

曾與調查局合作、提供多起線報協助破獲重大毒品走私案的線民「小鄭」，表面幫台警緝毒，背地卻與人從大陸走私運毒到美國，結果慘遭佯裝買家的美國警方臥底人員「UCs」誘捕，在美方被判刑49個月，服完牢獄後2015年12月返台，案再經雄檢偵查起訴，高雄地院依運輸第二級毒品罪，判他4年有期徒刑。

小鄭的父親是法務部調查局人員，他自己則是警專畢業，原在海岸巡防司令部當外聘反情官，負責蒐集走私、偷渡情報，但因海岸巡防針對毒品的部分比較少，他才開始跟調查局接觸，專門提供毒品犯罪情資。他一方面提供台灣調查局毒梟線報賺獎金，另一方面卻又搞起跨國運毒的違法事情，最後慘遭美方臥底人員抓包，前程毀於一旦。

據判決，小鄭2011年在菲律賓時，透過綽號「老孫」的華人認識了美國毒品買家「UCs」（實為美國警方臥底幹員），小鄭向UCs稱自己為毒品運送專家，過去曾與老孫合作銷售、運送許多毒品到世界各地。UCs聽完後表示非常信任，很快就協議好進口至美國甲基安非他命（二級毒品）的數量及價格，同年5月，也依約定匯款7萬美金給小鄭及他張姓女人的帳戶，作為協助買毒的仲介費。

同年7月，小鄭將重994公克、純度93.7%之安非他命放在3包密封的茶葉，夾藏在1台電腦主機殼內，並使用貨櫃運到美國。貨物8月抵美後，小鄭隨即使用網路電話告知UCs詳細位置，讓他方便去取貨。

整個交易過程中，小鄭渾然不知自己早已掉入美國警方的圈套中，且經過一次順利交易後，小鄭信心大增，2012年2月找了英文程度極佳的女友隨行當翻譯，再次前往美國紐約與UCs度碰面，雙方再談了一筆運送50公斤安非他命的交易。不過過沒幾日，小鄭就在美國遭警方逮補，並於紐澤西區地方法院受審，被判處49個月有期徒刑，他自2012年2月入監服刑至2015年9月時，因表現良好視為執行完畢遭美國釋放，並在美國移民局監禁所居留數月後，同年12月返台。

小鄭返台後，全案經高雄市調查處移送高雄地方署偵辦，檢察官依共同涉犯運送二級毒品罪嫌起訴小鄭及他的張姓女友。高雄地院審理時，張女否認涉案，她表示自己知道男友是調查局線民，當初被找去當翻譯以為是去協助調查局做事，完全不知男友涉及毒品交易，法官判她無罪確定。

而小鄭被訊問時，雖然雄檢與調查局南機站都有出面證實小鄭是幫他們破獲多起重大毒品走私案的諮詢對象（線民），但法官認為，小鄭安排毒品運送到美國屬實，依運輸第二級毒品罪判他4年有期徒刑。

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