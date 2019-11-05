輪胎超商外遭刺破！3男氣炸拿酒瓶木棒猛K　誤殺無辜男最重判7年半

▲高雄一名謝姓男子夥同友人毆打一名沈姓男子致死遭起訴。（示意圖／記者陳豐德翻攝）

記者徐愷昕／高雄報導

李姓男子因不滿小貨車輪胎停在超商前遭人刺破輪胎，找來余姓、謝姓友人來埋伏抓兇手，當時3人見沈男獨坐超商門外便上前盤問，但因沈男沉默不回應，他們就認定沈男是刺胎者，氣得拿酒瓶、木棒痛毆沈男，致他失血過多送醫不治。3人逞凶後主動自首，高雄地院一審依傷害致死罪，判謝男7年半；李男、余男皆6年10個月。仍可上訴。

據判決，李男因不滿自己2018年7月停放在小港區一超商前的小貨車輪胎遭刺破，便找來余男、謝男一同來埋伏找兇手。同月10日凌晨4時許，3人見沈男獨坐在超商前，便上前詢問輪胎是否是他所破壞，又他受誰指使？但因沈男有精神障礙，面對問題時習慣沉默不語，遭3人誤認是刺破輪胎的兇手。

3人認定沈男是刺胎者後，不顧一旁沈男姪兒勸阻，直接拿玻璃酒瓶及木棒猛毆，造成沈男頭部撕裂傷、脾臟破裂內出血、肋骨骨折等傷害，謝男見情勢危急，便請余男開車載沈男就醫，但仍因失血過多，不治身亡。

逞兇後3人主動前往警自首坦承犯行，高雄地檢署偵結，依共同傷害致死罪嫌將3人起訴。因3人符合自首要件，高雄地院10月29日依共同傷害致死罪，判謝男7年半；李男、余男皆6年10個月。全案仍可上訴。

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