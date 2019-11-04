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展現「企業運動DNA活力」　三商美邦人壽再獲教育部體育署運動企業認證

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▲三商美邦人壽榮獲「108年運動企業認證」，由多元通路本部副總經理高志強（右）代表受獎，自教育部次長林騰蛟手中領取獎盃。（圖／三商美邦人壽提供）

▲三商美邦人壽榮獲「108年運動企業認證」，由多元通路本部副總經理高志強（右）代表受獎，自教育部次長林騰蛟手中領取獎盃。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

教育部體育署4日頒發獎項，三商美邦人壽因打造健康職場環境，榮獲「108年運動企業認證」，由多元通路本部副總經理高志強代表受獎，自教育部次長林騰蛟手中領取獎盃。這是三商美邦人壽繼今年九月獲頒體育推手獎金質獎後，再次拿下運動類獎項。三商美邦人壽表示，透過企業內部運動氛圍的營造，使員工更加健康快樂的同時，也厚植企業永續經營的競爭力。

三商美邦人壽表示，三商美邦在2017年即獲得運動企業認證的肯定，效期兩年，今年則是再度獲證，「我們不僅於辦公職場設置健身房、桌球室等運動設施，每年更舉辦全省性的員工球類運動賽事，提供名次獎勵及補休，也自內部慢壘競賽中拔擢優秀球員參與公開賽事，鼓勵員工投入體育活動；高階主管也以身作則，積極參與路跑、慢壘、高爾夫球等運動，帶動企業運動風氣。」

「運動就是三商美邦人壽的DNA！」兩位集團創辦人翁肇喜、陳河東分別對高爾夫球及棒壘球運動長達2、30年的投入，也因此，三商美邦人壽自成立以來即發揮壽險業對健康風險管理的專長，對內提供獎勵機制及設備，鼓勵員工多運動增進身心健康，對外投入資源，贊助及主辦各項體育活動，由內而外，引領體育運動在台灣的發展。

三商美邦人壽表示，近年更將企業對運動的熱愛與長期推動的兒童健康促進專案「三樂小子養成計畫」結合，號召員工擔任Teeball樂樂棒球助教志工，與專業教練一起前進國小校園，藉由讓學童多接觸運動，進而愛上運動，攜手員工實踐企業社會責任的同時，也將運動的習慣向下扎根，讓國家希望的幼苗長得更好，飛得更高。

 

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