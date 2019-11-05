私校校長反對校產信託　提「轉型為主、退場為輔」籲自主調漲學雜費

▲五大私校團體呼籲轉退條例應以「轉型為主，退場為輔」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

「私立大專校院轉型及退場條例草案」已躺在立法院2年的時間未排入議程。私校團體今（5日）舉行聯合記者會指出，私校退場草案中規定的校產信託設計，公益董、監事之指派以及學校法人解散後剩餘財產之歸屬等，均誤會學校法人的性質，更與輔導相關學校解圍脫困之意旨有違，甚至違反民主法治的基本言論。

私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會、私立專科學校協進會、私立學校文教協會及私立教育事業協會等五大私校團體今天舉行聯合記者會，呼籲轉退條例應以轉型為主，退場為輔。

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世新大學校長吳永乾表示，校團體對不同陣營的總統候選人提出政策建言，希望不管誰當選，都能採行他們對高教的意見。輔大前校長楊敦和說明，私校團體對草案的意見，國家應保障學術自由、並維護大學自治，充分尊重大專校院的「組織自主」、「財務自主」、「人事自主」及「學術自主」，容許各大專校院依各自教研需求及發展願景，自行訂定學校發展方向，型塑自有辦學特色。

面對國家少子化衝擊，私立大專院校校長們認為，應及早採行因應對策，綜合考量公私立高教所需辦學資源的差異，確保公私立大學在公平環境及條件下良性競爭及發展，保障師生權益。校長們也建議，教育部應建立完整獎補助機制，真實反映並填補私立大專院校營運成本缺口，並減輕私校學生不公平的負擔。

楊敦和表示，國家應建立常態性、合理反映教學成本的學雜費調整機制，在學校有完備資訊公開、自主的原則下，由學校依辦學需求，自主決定學雜費調整幅度，再報請教育主管機關「備查」即可；同時應提高個人或企業捐贈私校意願。

▲陳振貴強調，國立大學應該要同步減招，讓161所公私立大學資源平均分配。（圖／記者崔至雲攝）

楊敦和也說明，政府也應建立公平大專院校教職員退撫制度，推動修正相關法令，將私立大專院校教職員的養老金由1.3%提高至與勞工保險相同的1.55%，並將現行的12%逐年提高至比照公教人員退撫制度的18%以有效提高私校教職員的年金所得替代率。此外，私校教職員之超額年金，應比照公立學校由政府全額負擔。

實踐大學校長陳振貴建議，未來針對私立大專院校退場應改為，轉型為主退場為輔，且退場財產要將留給董事清算人。他也說，2020至2028年大學生將減少7萬6千多名學生，恐怕有80%私立大專校院要關閉。他強調，國立大學應該要同步減招，讓私大存在，讓161所公私立大學資源平均分配。

德明財經科大校長徐守德指出，台灣目前面臨少子化、國際化的競爭，許多私立大專院校像在走鋼絲，這雖然很嚴峻，但是仍須努力，私立大專院校需要自立自強把教育搞好，今年教育部給公立大學的預算增加4.1億，但私大卻少了6億多，認為政府須對公立大專院校及私立大專院校公平，財務也應公平分配。

中國科大校長唐彥博也提出未來教育「五要」措施，包括大學要自主、政策要開放、公司要減招、學費要鬆綁、退場要誘因等，期望未來能夠公私立大學能並存。

東吳大學校長潘維大也說，教育本質要培養人才，但台灣現在的高等教育能真的培育良好的優秀人才嗎？很多私立大學10幾年沒有漲過學費，政府補助也沒增加，犧牲了高教品質，使得高等教育不斷平庸化。他認為，與其花錢買昂貴的武器，不如投資高教，才是真正對得起台灣的下一代。



