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陸擴大招收台灣學生　教育部：片面優惠措施「有政治性企圖」

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▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部認為此次惠台26條措施，對我方學生誘因不足。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

大陸國台辦、國家發展改革委今（4日）公布「促進兩岸經濟文化交流合作26條措施」，其中包括進一步擴大招收台灣學生的院校範圍，提高中西部院校和非部屬院校比例。教育部回應，此為陸方片面優惠措施，對我方學生誘因不足。

26條措施和教育有關的包括台商子女高中畢業後，在大陸獲高中、中等職業學校畢業證書可以在大陸參加相關高職院校分類招考。也進一步擴大招收台灣學生院校範圍，提高中西部院校和非部屬院校比例。和台灣學生可持台灣居民居住證按照有關規定向大陸高校同等申請享受各類資助政策。而在大陸高校任教、就讀的台灣教師和學生也可持台灣居民居住證申請公派留學資格。

請繼續往下閱讀...

教育部今下午回應，陸方本次措施係延續去年對台31項，仍屬於陸方片面優惠措施，對我方學生誘因不足：陸方近年針對台灣學生逐步提出各項片面與單向的優惠就學措施，相關措施已超過常態性，難謂無單方與片面具有政治性企圖之作為。

教育部表示，教育部政策並未鼓勵國人赴陸就學，但尊重個人就學選擇，政府提醒學生及家長赴陸就學時，針對兩岸的文化、政治不同，應評估可能的風險。教育部強調，將結合相關部會，強化赴陸台生認同：針對赴陸就學臺台生辦理相關座談會活動，協助其解決生活問題及宣導國內最新政策，並鼓勵台生返國就學就業。
 

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