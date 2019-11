美研究發現：「10大習慣」可提高認知能力＋降低失智症風險

▲新研究指出保持「10大習慣」可以有效降低失智風險。(圖/翻攝自pixabay)



實習記者賴韻如/綜合報導

全世界罹患阿茲海默症(Alzheimer's disease)和失智症的人口正逐年攀升,且目前尚無有效的藥物可治療。不過,美國最近一篇學術研究指出,只要改變生活方式,並且保持「10大習慣」,就能降低罹患阿茲海默症的風險。

據THE WALL STREET JOURNAL報導,這項研究發表在上週三(10月30日)出刊的《阿爾茨海默氏症和癡呆症:阿爾茨海默氏症協會雜誌》(Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association)中。該研究找來了154位年齡位於25至86歲,且家族中有阿茲海默症病史的受測者,其中,有35位受測者患有輕度認知障礙(MCI),也就是失智前兆,另外119位受測者則是沒有出現任何記憶方面的問題,但在認知測試表現不理想。

▲受測者遵循60%以上的專屬建議,認知能力明顯改善。(圖/取自免費圖庫pixabay)



根據一系列血液、基因、認知測試、體脂以及肌肉質量的測量後,研究人員理查德·艾薩克森(Richard Isaacson)分別對每一位受測者規劃出「專屬飲食及運動建議」,包括服用某些維生素,接著進行為期18個月的觀察。

研究結果發現,具有輕度認知障礙的受測者在遵循60%以上的專屬建議後,認知能力明顯改善;沒有記憶方面的問題的受測者,只要少部分遵循專屬建議,認知能力方面也有出現進步情況,且「年輕人」在認知測試進步的幅度竟比60歲以上的老年人還要更高。

▲研究指出每周吃2次半杯藍莓和草莓可以延遲阿茲海默症。(圖/達志/示意圖)



艾薩克森博士指出,關於「專屬飲食及運動建議」的內容有包括,每周吃兩次半杯藍莓和草莓、每周吃2至3份富含Omega-3脂肪酸的魚類、在咖啡或牛奶中添加可可黃烷醇(Cocoa Flavanols)、至少睡眠7.5個小時且每天必須在同˙一時間睡覺及起床且在下午1點後避免喝含咖啡因的飲料、每周至少進行三次有氧運動及重訓、每天食用一湯匙特級初榨橄欖油、減少糖和碳水化合物的攝取、演奏樂器、學習例如外語等新知、通過冥想等活動將壓力降至最低。但因每個人體質不同,在採取建議前仍須經過醫生評斷。

▲研究指出在咖啡或牛奶中添加可可黃烷醇可以延遲阿茲海默症。(圖/達志/示意圖)



對此,明尼蘇達州梅奧診所(Mayo Clinic)阿茲海默症研究中心主任羅納德·彼得森(Ronald Petersen)則表示,雖然這項研究非常令人振奮,但改變生活方式並不是萬靈丹,「這不意味著我們只要採用建議,就可以預防阿茲海默症,只是有助於延緩發病。」他說,只要能夠延遲阿茲海默症的發病及減緩其症狀,對我們來說就已經非常重要了。

