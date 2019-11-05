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報稅單可移交檢調！美聯邦上訴法院裁定「與豁免權無關」　川普又敗了

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▲川普稱今正恩根本不接歐巴馬的電話。（圖／達志影像／美聯社）

▲第二巡迴法院駁回川普上訴，同意會計師將川普私人稅務資料移交給檢方。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國聯邦第二巡迴上訴法院4日駁回川普總統的上訴，裁定其個人會計師必須將川普的報稅紀錄移交給檢調單位，供檢察官調查是否涉及逃漏稅。預期川普的律師團隊將會上訴至美國最高法院。

根據美聯社報導，曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus R. Vance Jr.）先前對川普的私人會計師發出傳票，要求交出多名實體的財務與稅務紀錄，包括川普自2011年起的稅務紀錄在內。除了逃漏稅疑雲外，地區檢察官也調查川普是否曾支付給2名女性「封口費」，換取她們對性醜聞保密。川普則嚴正否認此事。

川普的律師團隊本月向上訴法院合議庭3名法官說，川普就算「開槍射殺某人」，也擁有豁免遭州刑事調查的權利，因為他目前仍是美國總統。川普的律師認為，憲法保障美國總統免受刑事訴訟；檢方則說，要求提供的商業與財務紀錄屬於川普私人領域事務，主要針對川普當選總統以前的時期。

美國第二巡迴上訴法院裁定維持初審判決，認定檢方可以取得川普的報稅紀錄。合議庭在判決文中寫道，判決只決定在總統任期內，檢察官是否有權取得總統的個人財物紀錄，但並不考慮是否起訴或不起訴，也不考慮檢方是否可命令總統在州刑事訴訟中強制出示相關文件。

第二巡迴上訴法院首席法官卡兹曼（Robert A. Katzmann）在判決書提到，「我們認為，任何豁免總統接受刑事訴訟的程序，都不會妨礙這類傳票的執行。」全案還可上訴至美國最高法院。

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