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北京全場緊逼　金融時報：美考慮撤回對1120億中國商品15％關稅

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▲▼川普在中美貿易戰中熱衷拿關稅當武器。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界關注美國總統川普是否會就關稅問題讓步。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

《金融時報》4日引述消息人士說法指出，白宮正考慮撤回9月1日對中國價值1120億美元商品所徵收的15％關稅，其中受影響的產品包括服飾、家電與顯示器等，希望能藉此促成貿易協議達成。美媒Politico也引述知情人士消息報導，中國正施壓美國撤除先前的關稅。

根據《金融時報》，針對美方9月1日對中方1120億美元商品祭出的15％關稅，傳出白宮正考慮是否撤回。而Politico則援引3名消息人士說法指出，美中簽署貿易協議之前，北京施壓美國總統川普（Donald Trump）撤回15％關稅，但尚未做出最後決定。

Politico指出，北京以「全場緊迫盯人」（full-court press）的方式加大施壓華府撤回關稅，除了要求美方取消預計12月15日對1160億美元商品加徵15％關稅，還要白宮撤回9月祭出的15％關稅；如果美方同意，北京願意2年內購入500億美元的美農產品，也會致力提升智慧財產權、開放金融市場等。

根據知情人士說法，中國也非常希望美方撤回對2500億美元的中國商品實施的25％關稅，或至少把關稅減半，不過預計這個內容不會納入協議。

白宮一名高級官員表示即將達成協議，但談判仍在繼續，目標是讓中國解決迫使國外企業轉移技術與智慧財產權保護的問題。中國仍可能決定在美中以外的地點簽署協議。

《路透社》報導，川普1日晚間才表示，關於第一階段（phase one）貿易協議的談判進展順利，他希望討論工作完成後，能在美國與中國國家主席習近平簽署文件。事實上，美中代表一直在努力敲定第一階段協議的內容，以便讓川普、習近平本月簽署；不過，隨著美國要求中國制訂購買美農產品的時程表，商談是否順利還是未知數。

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