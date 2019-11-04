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兩岸企業家峰會南京登場　談31條成效、聚焦金融合作

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▲12月4日兩岸企業家峰會開幕式前，台方兩岸企業家峰會理事長蕭萬長率台灣企業代表，與大陸全國政協主席汪洋等陸方領導，舉行閉門會議。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲去年12月4日，2018兩岸企業家峰會年會在廈門舉辦，當時台方兩岸企業家峰會理事長蕭萬長（左二起）率台灣企業代表，與大陸全國政協主席汪洋等陸方領導在會前舉行閉門會議。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳政錄／南京報導

2019兩岸企業家紫金山峰會於今、明兩天在江蘇南京登場，8個產業合作推進小組將以「深化融合發展 打造共同市場」為主題，簽署包括金融領域等多項兩岸合作協議，會上陸方還將檢視「31條」落實情況，以利下階段對台工作推動。

該峰會是目前兩岸交流中，企業界最高層級的合作平台，自2013年起連續6屆舉辦紫金山峰會年會，包括2014年移師台北、2018年赴廈門等；其中，設有綜合合作交流、資訊通信、能源及環保節能、金融、中小企業暨青年創業、生物科技與健康照護、現代服務業暨及文化創意，與智能製造及裝備等8個產業合作推動小組，推進相關領域合作。

▲▼2018年兩岸企業家峰會，鴻海集團董事長郭台銘以「平衡貿易順差，台商的挑戰與機遇」為題，發表專題演講。（圖／讀者提供）

▲2018年兩岸企業家峰會舉辦情況。（圖／讀者提供）

適逢大陸近期推進金融等領域對外資開放，如明年起依序取消期貨、基金、證券業外資股比限制，今年峰會金融領域特別受到關注，有一個正式簽約項目和四項合作備忘錄推進，包括中國信託與北京國有資本經營管理中心共同設立證券公司，以及台新證券和南京紫金擬申設合資公司、王道銀行和中國光大合資設消費金融公司、富邦華一和唯品會在四川設立消費金融公司、富邦華一和中信證券等合作發行「寶島債」。

在今年已確認出席的兩岸代表中，包括台灣方面兩岸企業家峰會理事長蕭萬長、工商協進會理事長林伯豐、商業總會理事長賴正鎰、三三企業交流會理事長許勝雄、電電公會理事長郭台強等，以及陸方兩岸企業家峰會理事長郭金龍、國台辦主任劉結一、江蘇省委書記婁勤儉、海協會會長張志軍等，共有約1400位兩岸產、官、學界代表與會。

為進一步加強兩岸共同市場打造、深化落實對台「31條」措施，在今日上午陸方中央領導與台灣企業界交流、開幕式雙方致詞後，大會將安排中國區域科學協會名譽會長范恒山、台灣工商協進會理事長林伯豐、台達電創辦人鄭崇華等，就打造兩岸共同市場、因應經貿新情勢、攜手共創永續等主題發表演講。

開幕式後舉辦的各小組專題論壇上，以綜合合作交流推進小組為例，還將就台商融入長三角、一帶一路戰略等議題進行討論，並由國台辦方面對促進兩岸經濟文化交流政策做說明，各地方台辦、台商代表則分享「31條」落實情況。

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