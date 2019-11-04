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老公和11歲女兒遭挾持　「懷孕8個月」媽持AR-15步槍霸氣斃歹徒

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▲▼槍,步槍,AR-15。（圖／達志影像／示意圖）

▲孕婦竟然用步槍對抗歹徒，成功救了老公和女兒的性命。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名懷孕8個月的女子發現家中遭2名歹徒闖入，對方還持槍挾持她的丈夫以及11歲女兒，沒想到大腹便便的她竟然拿起家中的AR-15步槍反擊，當場擊斃其中一名歹徒，另外一人則嚇得趕緊跑路，目前仍是被通緝的狀態。

男屋主金(Jeremy King)表示，上月30日晚間9時，突然有2名蒙面男子持槍闖入他們位於利西亞(Lithia)的家中，對方進門後立即挾持他和女兒，「我告訴他們，我們家沒有適合你們的東西，而他們的表現就像是，『把你所有有的都給我』就對了」，後來他慘遭對方用腳猛踹，場面變得十分暴力危險。

正當金慘被歹徒毆打時，沒想到躲在房間內的老婆竟然英勇挺身，手持AR-15步槍朝歹徒們開槍。金表示，他看到2名歹徒趕緊逃向後門，最後其中一人被擊中，倒斃在距離後門約60公尺處的溝渠內。

金表示，他被歹徒打到渾身是傷，不但眼窩骨折、鼻竇破裂還有腦震盪，到醫院頭上縫了20多針，但很感謝老婆救了他一命，「他們帶了2把一般的手槍進來，但我的AR步槍阻止了，我老婆控制了場面，並且不讓他們殺死我」。警方表示，金家中的槍是合法持有，目前仍在追捕在逃歹徒。

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