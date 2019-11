情侶吵架她慘被床柱刺穿身亡　警求助唯一「目擊者」Alexa幫忙破案

▲警方認為,命案現場的「目擊者」Alexa能有助破案。(圖/資料照/路透社)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州哈倫代爾海灘(Hallandale Beach)日前發生一起命案,32歲女子加爾瓦(Silvia Galva)被人發現遭公寓內的床柱刺穿身亡,警方認為43歲男友克雷斯波(Adam Reechard Crespo)涉嫌重大,但由於對方堅稱整起事件是意外,將調查擺在現場的亞馬遜智慧喇叭語音助理Alexa,認為犯罪證據很有可能就藏在其中。

這起事件發生在7月12日晚間,克雷斯波表示,他和女友加爾瓦在床上發生爭吵後,他試圖把對方給拖下床,結果突然聽到傳出木頭斷裂聲,轉頭發現長達30公分的斷裂床柱竟然插進對方胸口,他希望對方沒有傷得太重,便趕緊將床柱拔了出來,然而送醫急救後仍然不治身亡。

克雷斯波被控二級謀殺罪,但他堅稱自己無罪。法庭資料顯示,被告的行為使得受害人緊抓住床柱,讓自己趴在床上,因為被告強拖對方下床,才會導致床柱斷裂,並以未知的方式導致床柱刺入受害者體內,最後身亡。

警方認為,當時在現場的「目擊者」語音助理Alexa,很有可能有錄下克雷斯波攻擊女友時相關的聲音,目前已申請搜索令,成功向亞馬遜索取到案發前一天與當天的相關錄音檔,正在分析相關檔案中。不過亞馬遜則在聲明中堅稱,語音助理裝置在使用者以指令喚醒以前,絕對不會擅自錄音,也不會將錄取聲音放置雲端上。

Amazon’s Alexa may have witnessed alleged Florida murder, authorities say.

Adam Reechard Crespo is charged with murder in connection to the July death of his girlfriend, Silvia Galva, in Hallandale Beach via NBC News #AmazonNews $AMZN #fashow https://t.co/KbNweRfUL8