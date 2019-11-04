情侶吵架她慘被床柱刺穿身亡　警求助唯一「目擊者」Alexa幫忙破案

▲警方認為，命案現場的「目擊者」Alexa能有助破案。（圖／資料照／路透社）
記者李振慧／綜合報導
美國佛州哈倫代爾海灘(Hallandale Beach)日前發生一起命案，32歲女子加爾瓦(Silvia Galva)被人發現遭公寓內的床柱刺穿身亡，警方認為43歲男友克雷斯波(Adam Reechard Crespo)涉嫌重大，但由於對方堅稱整起事件是意外，將調查擺在現場的亞馬遜智慧喇叭語音助理Alexa，認為犯罪證據很有可能就藏在其中。
這起事件發生在7月12日晚間，克雷斯波表示，他和女友加爾瓦在床上發生爭吵後，他試圖把對方給拖下床，結果突然聽到傳出木頭斷裂聲，轉頭發現長達30公分的斷裂床柱竟然插進對方胸口，他希望對方沒有傷得太重，便趕緊將床柱拔了出來，然而送醫急救後仍然不治身亡。
克雷斯波被控二級謀殺罪，但他堅稱自己無罪。法庭資料顯示，被告的行為使得受害人緊抓住床柱，讓自己趴在床上，因為被告強拖對方下床，才會導致床柱斷裂，並以未知的方式導致床柱刺入受害者體內，最後身亡。
警方認為，當時在現場的「目擊者」語音助理Alexa，很有可能有錄下克雷斯波攻擊女友時相關的聲音，目前已申請搜索令，成功向亞馬遜索取到案發前一天與當天的相關錄音檔，正在分析相關檔案中。不過亞馬遜則在聲明中堅稱，語音助理裝置在使用者以指令喚醒以前，絕對不會擅自錄音，也不會將錄取聲音放置雲端上。
Amazon’s Alexa may have witnessed alleged Florida murder, authorities say.— freddieallenjr (@freddieallenjr) November 3, 2019
Adam Reechard Crespo is charged with murder in connection to the July death of his girlfriend, Silvia Galva, in Hallandale Beach via NBC News #AmazonNews $AMZN #fashow https://t.co/KbNweRfUL8