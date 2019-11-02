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「5.6億超級豪宅」違建7年下場超慘！屋主目睹炸成平地　抱著家人痛哭

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▲▼「5.6億超級豪宅」違建7年下場超慘！屋主目睹炸成平地　抱著家人痛哭。（圖／翻攝微博）

▲5.6億超級豪宅違建！下場超慘。（圖／翻攝微博，下同）

記者許力方／綜合報導

江蘇南通啟東市驚傳「超級豪宅」被拆事件，呂四港鎮一棟價值人民幣1.3億元（約台幣5.6億元）的3層樓豪宅被拆除，10月31日怪手進駐狂挖，吸引附近居民圍觀。鎮政府表示，並未對該建築進行過估價，屋主則稱光是綠化就花了超過1億元，因為是違建「我自己拆的！」在現場眼睜睜看著房子拆到剩空架，他更不捨地和家人抱在一起痛哭。

事發於10月30日，超級豪宅拆除事件在網路上引發熱議，呂四港鎮居民聲稱，河岸邊的一棟地上3層樓、地下1層樓的豪宅，因地下室、私人博物館等違建，即將面臨拆除命運。豪宅內部整修豪華、占地廣闊，種了很多花草，有傳言建築物總價值恐高達1.3億元，目前屋主已經把東西搬空，預計近2天內就會裝炸藥拆除。

拆除當天大批居民前來圍觀，屋主特別拿著大聲公到場，澄清當時因為「不懂法」就把這地方蓋起來，現在一定配合政府工作，一句話「該拆的一定要拆！」讓居民也相當驚訝。挖土機進場前，屋主也不捨地當場和家人抱頭痛哭，隨後豪宅外牆被猛挖，只剩空架，接著整棟「轟」地一聲被炸塌，瞬間夷為平地。

▲▼「5.6億超級豪宅」違建7年下場超慘！屋主目睹炸成平地　抱著家人痛哭。（圖／翻攝微博）

▲▼「5.6億超級豪宅」違建7年下場超慘！屋主目睹炸成平地　抱著家人痛哭。（圖／翻攝微博）

▲豪宅違建拆除，屋主強調：我自己拆的。

屋主也曾在村民面前訴苦，16歲時出外做生意，離開30多年再回家鄉，本來是要探視父母，剛好碰到黃姓村書記，聊到可以回來，他毅然決然決定投資，但當時「這裡只是垃圾地，那我就清，清就清了，清理了就蓋房子…」環境、河岸堤坡，甚至連路、路燈都是他修的，結果房子建好後，政府說上面政策下來，要求拆除違建。

屋主接受《新京報》訪問時表示，2012年當地清理垃圾場，他看到村裡在招商，就回來投資建設，但剛建成時他們法律的意識並不強，根本沒意識到這塊土地違規，如今才知道是違建。

屋主強調，外界傳言豪宅是「被強拆」為不實消息，「我自己拆的！」至於造價部分，他說，光是周邊環境綠化就花費超過1億元，房子加上綠化的總價值絕對超過1.3億元。

▼目睹豪宅炸成平地，屋主抱著家人痛哭。

▲▼「5.6億超級豪宅」違建7年下場超慘！屋主目睹炸成平地　抱著家人痛哭。（圖／翻攝微博）

▲▼「5.6億超級豪宅」違建7年下場超慘！屋主目睹炸成平地　抱著家人痛哭。（圖／翻攝微博）

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