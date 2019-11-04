　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

23歲老師「染肺結核」爽請長假　嚇壞5歲學生家長尷尬坦承：假的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

23歲老師「染肺結核」爽請長假　嚇壞18名學生家長他尷尬坦承：假的。（圖／翻攝自大陸微博／千里眼短視頻）

▲老師為了請長假，竟然謊稱得肺結核。（圖／翻攝自大陸微博／千里眼短視頻

記者李振慧／綜合報導

內蒙古自治區呼和浩特市一名23歲老師為了請長假，竟然謊稱自己罹患肺結核，還假造罹患肺結核的X光片，由於該疾病具有高度傳染性，消息一出立即引起學生家長恐慌，還有2名學生檢驗結果顯示陽性，眼看事情愈鬧愈嚴重，他只好出面坦承自己其實沒病。

23歲杜姓男子在鄂爾多斯大街金宇廣場一間補習班擔任英文老師，在上月10日為了請長假，竟然花費人民幣480元（約台幣2078元）偽造罹患肺結核X光片、診斷證明書以及相關病例和票據資料，引起班上18名曾與他接觸過的5歲學生家長恐慌，在校方幫忙支付費用的情況下，帶去各大醫院進行檢驗。

杜男上月28日發現事態嚴重，又花了人民幣320元（約台幣1386元）偽造資料，想要說服家長們自己其實病已經好了，校方於上月30日發現資料全是偽造，他最後於本月1日出面道歉。

杜男表示，自己因為上月月初感冒，國慶假期結束後想要再請長假，才會謊稱自己感染肺結核，由於公司要求要提出相關證明，才會上網找到能幫忙偽造證書的人。由於18名學生中有2名學生診斷後顯示陽性，有家長質疑，校方是為了推卸責任，才要杜男配合說自己沒得病。

杜男為了化解家長疑慮，日前前往家長所指定的醫院和醫生，在大家見證之下再次進行了檢查，最後X光片沒有顯示出異常，2名學生再次檢查後，也都證明沒有患上肺結核問題，他表示，因為自己不了解肺結核的嚴重性，也缺乏法律常識，才會說謊，沒想到一連串的謊言反而鬧出更嚴重的問題。
 

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
老車汰舊換新補助草案出爐！擴大對象最多領5千
選購濾水壺有3招！千元內買得到　喝好水皮膚亮起來
家屬走到吊橋下招魂　爸爸淚問：哥哥你有看到弟弟嗎？
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

情侶吵架她慘被床柱刺穿身亡　警求助唯一「目擊者」Alexa幫忙破案

她「搭橡皮艇購物」慘被大風離奇吹走　海上漂流160公里受困3天奇蹟生還

萬聖節遭熊媽媽帶3隻小熊打劫愛車　糖果被整包偷走他驚呼：騙人的吧

臉書被「去世2年」媽媽私訊　他看到瞬間崩潰...整整痛哭2小時！

睡前瞞老婆關燈偷用手機！　恐怖習慣害他「眼中風」差點失明

倒楣柴犬被撞「卡在保險桿」45分鐘　遲鈍女駕駛竟然繼續開

惠台26條磁吸高端人才　但「敢不敢西進」要看兩岸關係

貿易戰重創傳統台商　蕭萬長籲兩岸「化競爭為合作」

安徽動物園黑猩猩「狂放吸菸」　員工：遊客給的，牠吸一支不會就怎麼樣！

進廁所尿尿半小時！妻撬開門一看嚇壞...丈夫「大小便失禁」倒地

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

李興文兒裸鬧賣場挨告　吳宗憲：是我就把IKEA買下來！

惠台26條磁吸高端人才　但「敢不敢西進」要看兩岸關係

貿易戰重創傳統台商　蕭萬長籲兩岸「化競爭為合作」

安徽動物園黑猩猩「狂放吸菸」　員工：遊客給的，牠吸一支不會就怎麼樣！

進廁所尿尿半小時！妻撬開門一看嚇壞...丈夫「大小便失禁」倒地

反送中抗爭衝擊香港經濟　嚴重情況超越SARS時期

靠機器、強心針維生！香港科大生疑「逃催淚彈墜樓」甦醒機會不大

23歲老師「染肺結核」爽請長假　嚇壞5歲學生家長尷尬坦承：假的

大陸使領館提供台灣人協助！　國台辦詳解「4種方法」任選

陸再推「惠台26條」　陸委會：掩飾31條執行不彰「介入選舉」

缺席中共四中全會！陸官媒曝任學鋒「因病去世」　享年54歲

電子支付2020年目標拚到52%　顧立雄：有一度難度會努力

總統府認定「26條」為一國兩制行動計畫　國安會9月報告已預判揭露

2019台灣裙襬搖搖國際高爾夫球錦標賽　屏東好物站上國際舞台

大陸體育惠台措施　體育署長：一切依照兩岸關係條例

中火續減煤中部電力靠外地　中市府回擊台電：承受數十年污染

嗅到韓國瑜贏的風向　黃暐瀚：民進黨「逢韓必反」被逆轉五五波　

惠台26條磁吸高端人才　但「敢不敢西進」要看兩岸關係

12強／對郭泰源球速印象深　古田敦也：砰！砰！看不到

韓男被分手！趁同居女睡著「床上淋汽油」點火　看她全身燒成火球

女友「被虧」屁孩嗆談判　20人車隊砸錯車還被敵方開2槍

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

大陸熱門新聞

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

12歲童愛做菜　母：他在廚房就怒

小胖弟與空姐合影　15年後竟成師徒

中共惠台26條！台灣人可在陸外館申請旅行證件

教兒子作業！媽氣炸：怎麼教都不會…下秒命危了

香港太古城血鬥　區議員耳遭咬掉爆血

嫩妹床戰10男拍恩愛影片！事後翻臉敲詐

香港太古城血案！灰衣男咬斷議員耳朵

灰衣男太古城揮刀！一男後頸中刀命危

男腹部脹痛…醫剖開見「20kg瘋狂腫瘤」驚呆

13個月小弟　半邊臉被狗咬掉

男嬰住院4天　頭部針管消失了

見網戀1年女友！「真誠素顏」讓他驚呆

更多熱門

相關新聞

不會念課本上的字…老師狂扯女童耳朵再捶頭狠踹

不會念課本上的字…老師狂扯女童耳朵再捶頭狠踹

大陸一名女老師近日上課時被指控對女學生施暴，除了狂扯7歲女童的耳朵之外，還用手猛捶對方頭部，最後甚至把人從座位上拉下再出腳狠踹。遭體罰的女童表示，老師之所以打她，是因為課本上的字不會念。爸爸看完監視器畫面後難過地說，校方只是讓他先帶女兒去看病治療，卻沒有對老師進行後續懲處，讓他相當痛心。

6歲女童「下完腰雙腳癱軟」　母見內幕淚崩

6歲女童「下完腰雙腳癱軟」　母見內幕淚崩

外送員從B1送到1樓　網笑：真的付二代

外送員從B1送到1樓　網笑：真的付二代

15歲學生持磚塊擊頭...男老師血濺牆壁倒地

15歲學生持磚塊擊頭...男老師血濺牆壁倒地

亞洲五人制資格賽　中華遭蒙古追平

亞洲五人制資格賽　中華遭蒙古追平

關鍵字：

肺結核老師長假請假蒙古呼和浩特

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

兒墜橋亡！輿論轟「沒顧好」　父：要幾度傷害我們

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

又一世界遺產！合掌村竄天大火

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

狗主問防咬沙發　闆娘聽品種秒打槍

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面