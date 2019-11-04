23歲老師「染肺結核」爽請長假　嚇壞5歲學生家長尷尬坦承：假的

▲老師為了請長假，竟然謊稱得肺結核。（圖／翻攝自大陸微博／千里眼短視頻）

記者李振慧／綜合報導

內蒙古自治區呼和浩特市一名23歲老師為了請長假，竟然謊稱自己罹患肺結核，還假造罹患肺結核的X光片，由於該疾病具有高度傳染性，消息一出立即引起學生家長恐慌，還有2名學生檢驗結果顯示陽性，眼看事情愈鬧愈嚴重，他只好出面坦承自己其實沒病。

23歲杜姓男子在鄂爾多斯大街金宇廣場一間補習班擔任英文老師，在上月10日為了請長假，竟然花費人民幣480元（約台幣2078元）偽造罹患肺結核X光片、診斷證明書以及相關病例和票據資料，引起班上18名曾與他接觸過的5歲學生家長恐慌，在校方幫忙支付費用的情況下，帶去各大醫院進行檢驗。

杜男上月28日發現事態嚴重，又花了人民幣320元（約台幣1386元）偽造資料，想要說服家長們自己其實病已經好了，校方於上月30日發現資料全是偽造，他最後於本月1日出面道歉。

杜男表示，自己因為上月月初感冒，國慶假期結束後想要再請長假，才會謊稱自己感染肺結核，由於公司要求要提出相關證明，才會上網找到能幫忙偽造證書的人。由於18名學生中有2名學生診斷後顯示陽性，有家長質疑，校方是為了推卸責任，才要杜男配合說自己沒得病。

杜男為了化解家長疑慮，日前前往家長所指定的醫院和醫生，在大家見證之下再次進行了檢查，最後X光片沒有顯示出異常，2名學生再次檢查後，也都證明沒有患上肺結核問題，他表示，因為自己不了解肺結核的嚴重性，也缺乏法律常識，才會說謊，沒想到一連串的謊言反而鬧出更嚴重的問題。



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