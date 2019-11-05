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24號颱風「娜克莉」可能生成模擬路徑揭曉　周三起低溫探18度雨區曝

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，熱帶性低氣壓在南沙島海面，向東南東緩慢移動。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，位於南沙島海面的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢。天氣風險公司總經理彭啟明指出，菲律賓東方有低壓環流發展中，這周可能發展成颱。若屆時雙颱生成，將是今年第24號颱風「娜克莉」（Nakri，柬埔寨提供，夜香木）、第25號颱風「風神」（Fengshen，大陸提供，掌管風的神）。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

請繼續往下閱讀...

氣象局今天（5日）清晨持續對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

氣象局預報員王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今依舊東北風影響，迎風面大台北山區、基隆北海岸和宜蘭陰天有短暫雨，其中以基隆、宜蘭降雨較明顯；至於中南部天氣穩定，但因南海有低壓活動，南部雲量偏多，西半部山區有局部雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔指出，周三（6日）北部、東半部偶爾可見陽光；周四（7日）到下周一（11日）東北風影響，北東轉涼、陰天，大台北山區、基隆北海岸和宜蘭有短暫雨，其中以宜蘭降雨較持續，而花蓮、台東也有局部短暫雨。

至於未來一周溫度方面，王品翔說，北部高溫約26度、中南部約30、31度、東北部約24、25度，花東約27度，至於各地低溫介於20到22度。但他提醒，周三到周末，中部沿海空曠地區，包括台中、彰化、新竹和苗栗因風力較弱、水氣沒那麼多，可能有「輻射冷卻」效應，清晨低溫下探19度、甚至是18度。

▼目前西北太平洋有今年23號颱風「哈隆」和一個熱帶性低氣壓。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼各國模式模擬熱帶低壓和哈隆颱風未來路徑。（圖／點圖可放大／typhoon2000）

天氣圖。（圖／typhoon2000）

氣象局觀測，熱帶性低氣壓在南沙島海面，向東南東緩慢移動，有發展為輕度颱風的趨勢。王品翔指出，目前它在原地打轉、結構鬆散，強度有待觀察，應該不會影響台灣。根據各國模式最新模擬，該系統往越南前進。

彭啟明4日表示，菲律賓東方低壓環流發展中，這周可能發展成颱。對此，王品翔表示，熱帶系統組織若跨過菲律賓陸地，對它本身強度是破壞，屆時進入南海，還要再觀察。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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