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東北風接力「一周雨區」出爐　北東變天濕涼、現「1字頭」低溫

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▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周2波東北風影響，北東有雨，早晚偏涼。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局表示，未來一周為2波東北風影響的天氣，周一、二北部及宜花容易斷續下雨，宜蘭地區下雨時間長，周三雨勢會稍緩和，但周四起至周日又有另一波東北風增強，東北部下雨持續，其餘北部、東部地區仍維持局部短暫雨。在溫度部分，未來一周早晚皆涼，周三至周五輻射冷卻影響下，中彰竹苗沿海地區低溫下探19度，也不排除更低。

▲▼氣象局一圖整理未來一周天氣是「一場秋雨一場寒」。（圖／氣象局提供）

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▲氣象局一圖整理未來一周天氣，「一陣秋雨一場寒」。（圖／氣象局提供）

氣象預報員王品翔表示，未來一周為2波東北風影響天氣，周一、二受到第一波東北風影響，北台灣、東半部雲量偏多，以大台北、基隆北海岸、宜蘭降雨較為明顯，花東則有局部短暫雨，明天還有南邊水氣影響，南部雲量也偏多，會有零星降雨。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周一、二東北風增強，大台北、基隆北海岸、宜蘭降雨較為明顯。（圖／中央氣象局）

周三為東北風減弱時候，雨的情況比起周一、二緩和，水氣較少，僅東北部、北部山區有短暫雨，東半部多雲，西半部大致是多雲到晴天氣。不過周四起又有一波東北風增強，將一路影響到周日，其中東北部地區雨的情況持續，其餘北部、東部地區仍維持局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨。

至於溫度方面，未來一周各地早晚皆有涼意，清晨低溫多在21、22度上下，其中周三至周五在背風面水氣偏少時，中部以北沿海空曠地區清晨易有微弱輻射冷卻，低溫約19度；白天高溫北部及宜花由於雲量較多，約在25至27度間，其他地區則有28至21度。

氣象局提醒，北部及宜花整天舒適至稍涼，外出建議多加件外套並攜帶雨具，中南部日夜溫差大，請留意溫度變化適時調整衣著。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲今年第23號輕度颱風「哈隆」生成，但對台灣無影響。（圖／中央氣象局）

另外，今天上午8時，今年第23號輕度颱風「哈隆」生成，目前約在關島東方海面，距離鵝鑾鼻東南東方3000多公里，未來往西北轉北的方向移動，對台灣沒有影響。另一個在南海的低壓還在整合當中，但未來增強的趨勢跟路徑在模式上仍有分歧，氣象局將持續觀察。

天氣風險則指出，今天早上的天氣仍較穩定，僅北海岸至東北角一帶有零星的降雨，但是下半天開始，東北風逐漸增強，桃園以北至宜蘭等迎風面地區的天氣會稍微轉差，天空的雲量變多，天氣型態以多雲時陰為主，偶爾有短暫陣雨出現，由於雨勢通常是一陣一陣的，很難準確預測降雨什麼時候來臨，請民眾出門還是記得要攜帶雨具。

東北風增強的情況會一直持續到下周三，在短暫的減弱之後，很快的又有下一個大陸冷高壓要南下，造成東北風的加強，因此下周各地的溫度都是比較偏涼的狀況。苗栗以北至宜蘭地區溫度20到26度，中南部21至30度，花東地區21-27度，中南部地區白天在太陽的加熱影響下，白天高溫仍可以達到30度左右。

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