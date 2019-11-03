23號颱風哈隆生成路徑曝「北東變天」　24號娜克莉接力？彭啟明：有機會成颱

▲劉沛滕說，哈隆颱風未來先往西北再慢慢往北移動，對台灣沒有影響。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，原位於關島東方海面的熱帶性低氣壓，已於今天（3日）凌晨2時發展為今年第23號颱風「哈隆」（Halong，越南提供，指下龍灣）。另外，位於南海還有一個熱帶擾動，天氣風險公司總經理彭啟明說，有機會發展成颱風。若屆時成颱，將是今年第24號颱風「娜克莉」（Nakri，柬埔寨提供，指夜香木）。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東北風帶點水氣，迎風面的基隆北海岸、大台北山區和宜蘭比較容易下雨，有局部短暫雨；而大台北平地和花蓮、台東雲量偏多、陰天，有局部飄雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕說，周一（4日）東北風明顯增強到周二（5日），桃園以北和東半部降雨範圍大一些、雨比較明顯；周三（6日）有空檔，水氣比較少；周四（7日）到周六（9日）另一波東北風影響，雨區仍以北東迎風面為主。

劉沛滕表示，今北部因雲量偏多，高溫約25、26度，周一東北風增強，高溫會再降一些約24、25度，至於未來一周各地低溫約20到22度。

▼除了哈隆颱風，位於南海還有一個擾動，彭啟明說有機會成颱。（圖／氣象局）

▼各國模式模擬哈隆颱風未來動向。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000）

劉沛滕指出，哈隆颱風今晨2時生成，位於鵝鑾鼻東南東方3920公里海面上，距離台灣滿遙遠，先往西北再慢慢往北移動，對台灣沒有影響，也到不了日本，未來都在洋面上影響不到陸地。

目前位於南海還有個擾動，彭啟明2日說，有機會成颱。對此，劉沛滕分析，它會在南海上空持續一段時間，3、5天或一周都有可能，在同一個地方停留太久不是很有利，目前看來發展不是很快速、沒很好，有機會變成熱帶性低氣壓，至於會不會成颱還要觀察。

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▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

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