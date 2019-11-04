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18縣市防10級強風今南部也變天　「水氣最多時間曝」周末降到19度

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今除了北東迎風面外，南部也有水氣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

南海低壓帶水氣！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（4日）東北風影響，迎風面大台北、基隆北海岸以及宜蘭地區容易下雨，其他北東地區也有局部雨勢；另外，南邊有點水氣，尤其是高雄、屏東也有降雨機率。他提醒，周四（7日）是未來一周水氣最多的一天，且中部周末低溫可能19度。

陸上強風特報：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣

請繼續往下閱讀...

氣象局今晨持續對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今日起台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，台灣（含各外島）沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，周二（5日）天氣和今類似，今大台北、宜蘭雨較多，但周二會稍微減少；周三（6日）東北風減弱，各地天氣穩定，北東多雲偶爾可見陽光。

劉沛滕提醒，周四下一波東北風增強影響到周日（10日），周四是未來一周水氣最多的一天，北東降雨機率偏高；周五（8日）到周日北東降雨範圍縮小。

劉沛滕表示，今和周二北部高溫約24、25度，周三約25、26度，周四之後約24度，尤其周末降到22、23度，至於未來一周低溫約20、21度；中南部未來一周高溫仍有30度，低溫約21、22度；而周末中部低溫約19度，因風稍微減小，屆時可能有「輻射冷卻」效應。

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

目前南海有個低壓，劉沛滕指出，它可能持續在同個位置5到7天，沒移動不利增強，且雲系範圍較大、鬆散，強度未來沒明顯增強，可能變熱帶性低氣壓，但是否成颱還要再觀察。

劉沛滕說，今年第23號颱風哈隆還會再增強，距離台灣很遠、3490公里海面上，未來先往西北移動2、3天，周四慢慢北轉減弱，距離日本也很遠，是在太平洋洋面上的颱風。

▼哈隆颱風對台灣沒有影響。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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18縣市防10級強風今南部也變天　「水氣最多時間曝」周末降到
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