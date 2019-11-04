氣象局曝2波「低溫探18℃」時間點！　一張圖看一周雨區

▲東北風一波波，北東容易下雨，2時間點清晨低溫探18度。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

本周都是屬於東北風影響天氣型態，氣象局指出，第一波東北風自今天影響至周二，第二波則影響周四、五，主要降雨地區為大台北、東北部地區，花東有局部短暫雨。氣溫方面，在水氣較少時，受到輻射冷卻影響，周三、四及周末清晨中部以北地區低溫下探18、19度。

氣象預報員官欣平表示，這周都是東北風影響天氣，今、明在第一波東北風增強下，大台北、基隆北海岸以及宜蘭地區雲量仍偏多偶為陰天並有短暫雨，花東地區也偶有局部短暫雨，另外，南部受到南海低壓水氣移入影響，也有局部短暫雨。

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▲周三、四及周末清晨，受到輻射冷卻影響，北部平地、中部以北地區要注意18、19度低溫。（圖／氣象局提供）

周三是東北風減弱時間點，各地大致恢復多雲到晴，雨區僅剩東北部、北部山區有局部短暫雨。不過，到了周四、五，東北風再度增強，這段期間水氣多，東北部地區下雨情況較持續，也有局部較大雨勢發生機率，其餘北部、花東地區仍維持局部短暫雨。周末至下周一（9-11日）水氣又再稍減少，僅北部及東半部地區多雲、有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲氣象局提醒，北部及宜花整天舒適至稍涼，外出建議多加件外套並攜帶雨具，中南部日夜溫差大，要留意溫度變化適時調整衣著。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

至於溫度部分，各地低溫大致為20-23度，但水氣較少的時候，如周三、四及周末清晨，受到輻射冷卻影響，北部平地、中部以北地區要注意18、19度低溫。高溫部分，北部、東北部這周約為23-27度，花東27-28度，中南部30、31度，要注意日夜溫差大。

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