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台南市議會員工為國爭光　郭信良讚揚是台南光榮

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▲台南市議會員工郭千綺為國爭光，郭信良議長讚揚是台南光榮。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會員工郭千綺為國爭光，郭信良議長讚揚是台南光榮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會員工郭千綺，接連參加全國運動會及世界軟式網球錦標賽，分別得到3金及2銅的佳績，11月4日上午郭信良議長與議員林阳乙、蔡淑惠、穎艾達利、李鎮國、沈家鳳、王家貞、尤榮智、黃麗招等公開表揚。

郭信良議長興奮地表示，台南市議會員工為台南市、為國家爭取光榮，不僅台南市議會全體都感到與有榮焉，也是台南市之光。

郭信良議長表示，郭千綺今年接連有幾項重要的比賽，包括10月19日到24日在桃園舉辦的全國運動會，得到軟式網球女子組雙打、團體，以及混合雙打3項金牌。接著是10月27日到31日在中國浙江省台州市舉行的世界軟式網球錦標賽，再接再厲拿下女子團體及女子雙打2項銅牌；郭千綺能在這兩項重要的比賽都得到好成績，實在不容易。

郭信良強調，這兩項比賽接連而來，對選手是不小的挑戰。郭信良說，10月23日結束全國運動會的比賽，僅休息1天，10月25日就啟程赴中國參加世界錦標賽，直到11月1日才返國。而在出國比賽前，還有2個月的集訓；由此可見，一位運動員的養成要付出很大的心力。

　郭千綺表示，她從國小二年級開始學習軟式網球，求學路上一直都是校隊選手。國中三年級時，她就代表國家出賽，對國際比賽並不陌生。去年大學畢業後，她在今年1月起到台南市議會總務組辦理場地借用等工作。郭信良議長對她的支持，讓她得以繼續參加各項比賽。

議員蔡淑惠表示，像郭信良議長這樣支持體育、栽培運動選手的機關首長很少，希望市府和民間企業都能用同樣的心情來扶植選手，讓選手們能持續在國際發光。議員沈家鳳則表示，台南市應該要有對運動員更友善的環境，這也是她努力的目標。

議員穎艾達利補充，9月18日至20日在嘉義市舉辦的全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽，郭千綺也幫台南市議會得到女員工組及員工團體組2項冠軍，實力堅強。

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