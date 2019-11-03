　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

墾丁無動力滑翔機砸死婦人　美籍男「極度抱歉」20萬交保

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲涉及肇事美籍男子David被恆春警方移過失致死、過失傷害等罪嫌移送屏東地檢署偵訊，檢察官訊後諭令。 。（圖／記者陳崑福翻攝）

涉及肇事美籍男子David被恆春警方移過失致死、過失傷害等罪嫌移送屏東地檢署偵訊，檢察官訊後諭令 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台南市林姓婦人2日下午在屏東縣恆春墾丁龍礱公園遭美籍男子操控的無動力滑翔機砸死案，屏東地檢署檢官3日下午到屏東市立殯儀館驗屍，初步認定死者的臉部左側至頭頂，遭機翼削出20多公分的裂痕，導致腦漿破裂，血流滿地，當場失去生命跡象。家屬對此不表示意見，大體將運回台南市。

涉及肇事的美籍男子David被恆春警方移過失致死、過失傷害等罪嫌移送屏東地檢署偵訊，檢察官訊後諭令交保新台幣20萬元，且限制出境出海，並同時命其交付護照及旅行文件以防止逃匿。。

35歲的林姓婦人昨天下午，抱著2歲兒子，和家人到屏東墾丁龍磐公園散步，被美籍男子操控的無動力滑翔機擊中，機翼削及她的頭臉部及頭部，造成腦漿破裂，當場血流如注往生；手中男童頸部、部被機翼削傷，送醫縫了8針。

警方今天下午1時許結束David偵訊，依過失致死罪嫌及過失傷害罪嫌移送屏東地檢署偵辦。被移送前，David面對媒體訊問是否會有歉意，表示「感到極度抱歉」。

據悉，警方偵訊時，David感到非常懊惱，直覺「怎會發生這種事」。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
E奶韓粉網紅亂入小英造勢！嗨喊「抓到1450」　真相卻讓她糗
墾丁遙控機砸死婦人　美籍男「極度抱歉」20萬交保限出境
東北風接力！北東低溫探「1字頭」　一周降雨熱區出爐
史上最貴iPhone 11長這樣！售價超過200萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

目睹2歲兒摔下奧萬大橋！墜80m亡「母伸手抓空」崩潰　消防員還原急救過程

情侶校園「暗處壞壞」完吵架分手！她隔月控男友性侵　誣告判緩刑

墾丁無動力滑翔機砸死婦人　美籍男「極度抱歉」20萬交保

花蓮單車男摔水溝「全身無力躺4小時」　路人發現緊急送醫

滑翔機從後方重砸！35歲母「頭部20cm↑撕裂傷」...血染龍磐公園木棧道慘死

練歌場的八點檔！懷疑小15歲男友太花心　人妻刺他腹部1刀後自首

遭指責帶狗亂大小便竟認錯人　男胸撞老婦害骨折判刑還得賠37萬

2歲童「墜奧萬大吊橋」慘死！媽目睹來不及拉　家屬淚：從橋板、防護網縫隙掉下

台南少年「疑甩竿不慎」釣魚誤觸高壓電！右手臂+腹部12％灼傷送醫

急煞害寶貝女兒遭豆漿燙傷　未坐安全座椅、椅背卡榫鬆脫…粗心爸好自責

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

地表最猛新郎在婚禮「狂飆高音」 樂隊彈女key照唱！網：聽到傻掉

國道1號北上5車連環大追撞　1死4傷8月女嬰昏迷搶救！

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

目睹2歲兒摔下奧萬大橋！墜80m亡「母伸手抓空」崩潰　消防員還原急救過程

情侶校園「暗處壞壞」完吵架分手！她隔月控男友性侵　誣告判緩刑

墾丁無動力滑翔機砸死婦人　美籍男「極度抱歉」20萬交保

花蓮單車男摔水溝「全身無力躺4小時」　路人發現緊急送醫

滑翔機從後方重砸！35歲母「頭部20cm↑撕裂傷」...血染龍磐公園木棧道慘死

練歌場的八點檔！懷疑小15歲男友太花心　人妻刺他腹部1刀後自首

遭指責帶狗亂大小便竟認錯人　男胸撞老婦害骨折判刑還得賠37萬

2歲童「墜奧萬大吊橋」慘死！媽目睹來不及拉　家屬淚：從橋板、防護網縫隙掉下

台南少年「疑甩竿不慎」釣魚誤觸高壓電！右手臂+腹部12％灼傷送醫

急煞害寶貝女兒遭豆漿燙傷　未坐安全座椅、椅背卡榫鬆脫…粗心爸好自責

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

社會熱門新聞

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

即／2歲童墜奧萬大吊橋　送醫宣告不治

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

臨檢對警舉「辛苦了」紙牌！所長驚：快攔車

遙控機砸死人　死者父親：提國賠

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

即／新北4歲女童全身60%燙傷急送醫

求助AIT！　美籍David曾獲墾丁「颱風賽」團體冠軍

刑事局甜美女隊花驚爆是小三！她喊冤遭設局

更多熱門

相關新聞

墾丁滑翔機釀砸爆婦人頭　肇因曝光

墾丁滑翔機釀砸爆婦人頭　肇因曝光

墾丁龍磐公園舉辦F3F無動力滑翔機國際公開賽發生滑翔機砸死人意外，主辦單位發新聞稿表示，認為這起意外發生的原因，很有可能因為活動下午的風力改變才導致。

涉案美籍男身影曝光

涉案美籍男身影曝光

求助AIT！　美籍David曾獲墾丁「颱風賽」團體冠軍

求助AIT！　美籍David曾獲墾丁「颱風賽」團體冠軍

即／遙控機砸死人　美籍男拒夜間偵訊

即／遙控機砸死人　美籍男拒夜間偵訊

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

關鍵字：

墾丁遙控飛機台南市林婦過失致死

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

林俊傑罹「罕見疾病」！嘴冒70多顆潰瘍

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

即／2歲童墜奧萬大吊橋　送醫宣告不治

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

帶兒買新車砍1萬：反正好賺　老闆怒爆神回擊

台灣女孩子瑜、舒華同框了！

浮誇肉片薄到透光！　網笑：冷氣太強會飛走

真理褲妹搭捷運：大腿被摩擦3次　監視器曝光乘客無罪

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

車子急煞「3大桶熱豆漿」衝過椅背　4歲女兒60%燙傷爆哭

泫雅上節目放閃　被問戀愛細節「羞躲Dawn身後」

宋慧喬「耳下全光」PO激短髮照！

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

他殺害女童被關　出獄後發現女童活著

更多

最夯影音

更多
不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善

不捨單親爸「一家六口」擠破屋 9旬暖翁台南→彰化尋人只為行善
桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

桃園三寶婦逆向等紅燈擋道 停路央不讓爆氣噴無辜駕駛

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

夢見「海邊小廟」坍塌...醒來一查嚇傻　美女經理衝墾丁！爽快捐200萬重建

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

浪浪四肢無力癱軟蜷縮貨櫃底 見救命恩人暖抱牠貼臉撒嬌❤

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

一點都不難！勇闖冰島全紀錄 5人享受租車遊＋爽曬夢幻太陽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面