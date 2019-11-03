墾丁無動力滑翔機砸死婦人　美籍男「極度抱歉」20萬交保

▲涉及肇事美籍男子David被恆春警方移過失致死、過失傷害等罪嫌移送屏東地檢署偵訊，檢察官訊後諭令 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台南市林姓婦人2日下午在屏東縣恆春墾丁龍礱公園遭美籍男子操控的無動力滑翔機砸死案，屏東地檢署檢官3日下午到屏東市立殯儀館驗屍，初步認定死者的臉部左側至頭頂，遭機翼削出20多公分的裂痕，導致腦漿破裂，血流滿地，當場失去生命跡象。家屬對此不表示意見，大體將運回台南市。

涉及肇事的美籍男子David被恆春警方移過失致死、過失傷害等罪嫌移送屏東地檢署偵訊，檢察官訊後諭令交保新台幣20萬元，且限制出境出海，並同時命其交付護照及旅行文件以防止逃匿。。

35歲的林姓婦人昨天下午，抱著2歲兒子，和家人到屏東墾丁龍磐公園散步，被美籍男子操控的無動力滑翔機擊中，機翼削及她的頭臉部及頭部，造成腦漿破裂，當場血流如注往生；手中男童頸部、部被機翼削傷，送醫縫了8針。

警方今天下午1時許結束David偵訊，依過失致死罪嫌及過失傷害罪嫌移送屏東地檢署偵辦。被移送前，David面對媒體訊問是否會有歉意，表示「感到極度抱歉」。

據悉，警方偵訊時，David感到非常懊惱，直覺「怎會發生這種事」。

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