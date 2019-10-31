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2020年度台南市總預算案　郭信良：市府充分說明原委決議送大會

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▲2020年度總預算經，台南市政府充分說明原委，程委會決議送大會審議。（圖／記者林悅翻攝）

▲2020年度總預算經，台南市政府充分說明原委，程委會決議送大會審議。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會10月31日下午針對第2次定期會，召開第3次程序委員會議，審編20210年度總預算案等39件提案，委員會決議全部提請大會審議，程委會召集人台南市議長郭信良表示，市府這段時間充分與議會溝通，相信有助議員進一步瞭解預算編列原由，並加速審議期程。

程序委員會由召集人台南市議長郭信良主持，委員議員蔡育輝、林燕祝、杜素吟、蔡秋蘭、林宜瑾及林志聰等人出席，市府方面則由副市長許育典率相關單位主管列席。

郭信良議長會議一開始重申，議會有權責監督並瞭解預算編列狀況，尤其台南市政府2020年度預算數編列高達千億，超出過去預算規模近140億，而且須舉債59億，程委會有必要充分瞭解各項編列重點。

郭信良說，台南市2020年度總預算案，市府雖毫無調整即再次送進議會，但不同以往的是，市府此次事先充分說明其難處及編列理由，並來函指出為使前瞻計畫及各項重大建設如期如質推動，雖依法無法再行變更調整，惟未來將嚴格控管撙節執行，絕不恣意浪費。郭信良表示，相信此舉有助議員進一步瞭解市府預算編列狀況，加速後續審議時程。

連同台南市2020年度總預算案在內，市府共提出39件提案，其中29案為墊付款案，墊付預算總計3億5272萬元，39案全部提請大會審議。此外，程委會也於會中做出裁示，計畫邀請市立美術館擇期向大會作專案報告，並提出在不增加2020度預算的情況下，請消防局調整製作制服汰換。

郭信良議長表示，台南市義消從2010年底台南縣市合併以來，9年未曾換過制服，衣服一補再補、破舊不堪，而新進義消則是連制服都沒有。請消防局在2020年度預算中自行調整經費以汰換義消制服，讓義消們的辛勞能得到實質的肯定。消防局長李明峯已承諾將全力向市長黃偉哲說明，並執行義消制服汰換事宜。

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