「一例一休」惡法　蔡淑惠：以彈性排班的「大九小八」取代

▲國民黨提名台南市第五選區立委參選人蔡淑惠提出「大九小八」新制主張，未來要推動修法放寬排班彈性，取代「一例一休」惡法。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨版的「一例一休」被批是勞工、企業、政府三輸的惡法，國民黨提名台南市第五選區立委參選人蔡淑惠4日提出「大九小八」新制主張，未來要推動修法放寬排班彈性，創造三贏，提升國家競爭力，減少民怨。

蔡淑惠表示，「一例一休」制度從民進黨上台2016年提出，勞資怨聲載道，2018年修法，將「7休1」改為「14天有2天例假」，但民怨不止。韓國瑜已強調現行「一例一休」是「卡住老闆的脖子，餓著勞工的肚子」，企業主與勞工皆輸，非改不可。

蔡淑惠表示，她走訪選區內的安平工業區及地方各行各業，綜合彙整意見後，提出「大九小八」新主張來取代現行缺乏彈性的「一例一休」。

她指出，現行「14天有2天例假」，合計全年是104.2天；所謂「大九小八」，即大月放9天、小月放8天，全年合計是103天之外，還有配套是每一季加1天特休、取消颱風假，達到全年107天例假日。給勞工多一些休假、連假機會，企業也能提升生產、營運效率。

蔡淑惠列舉「大九小八」新制至少有六大優點：一、周排班改為月排班，更富彈性。二、尊重勞工與雇主協調上班方式。三、外銷旺季可接訂單。四、是否加班，應徵面談時就先敘明勞動條件，由市場機制決定。五、勞工有班可加，不必奔他處加班，減少車禍、意外。六、員工可以累積假期，安排旅遊。

蔡淑惠指出，民進黨版的「一例一休」，勞資都不滿意，許多商家假日不敢開門營業；生產線碰到例休被迫停機、停爐；旺季不敢接訂單，企業成本增加，導致物價應聲大漲；勞工無法加班、收入減少，被迫去找其他兼職機會，又衍生許多意外；產業界被迫虛偽造假來應付勞檢員，早已是心照不宣的普遍現象。

蔡淑惠表示，「大九小八」新制讓老闆敢在旺季敢接訂單、員工增加收入，很多機器、火爐、生財設備可以維持24小時開機，物盡其用，提升生產效能。「大九小八」不但對目前已適應「一例一休」的業者完全不受影響外，還可以為更多的企業勞資雙方解套。

蔡淑惠說說，從社會面看，有了更具彈性的排班休假，各行業在周六、日有更多開門營業的機會，勞資都創造更多的商機與收入；至於員工可彈性累積休假，也有分散連假的效應，餐廳消費、遊樂區旅遊品質，也都會相對提升，一舉數得，國家整體競爭力也會有所提升。

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