蘋果推iPhone綁軟體訂閱制？　庫克：未來將不成比例的成長

▲庫克表示未來蘋果將可能以「月費制」的模式販售新產品。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

據《CNBC》報導，外資和分析師們關心蘋果未來是否可能以訂閱制來銷售iPhone，本周三財報電話會議中，蘋果執行長庫克對此想法並不否認，更進一步指出，蘋果早有類似的銷售模式，且看好未來硬體訂閱制的成長性，將「不成比例地成長（grow disproportionately）」。

蘋果（AAPL）投資者多年來一直在猜測，蘋果是否有可能以「訂閱」方式來銷售如iPhone等硬體產品。這是多年來蘋果分析師之間的熱門話題，因為投資者們重視企業經常性收入的可預測性。

市場人士將iPhone的訂閱制取了一個跟亞馬遜串流影音服務產品Amazon Prime相似的名字--「Apple Prime」。認為蘋果可以將硬體和iCloud儲存服務或Apple TV + 內容及硬體等綁在一起，按月費的方式收取費用。

分析師認為，一旦將iPhone從原本的單一產品銷售轉換為訂閱模式，經營者不用一味地想辦法要提升產品銷量，或調整定價策略，還有可能帶動蘋果股價上漲。

▲「舊機換新機」的折扣模式為 iPhone 提升了五倍的交易量。（圖／翻攝自@Hasan Kaymak）

在本周三（10月30日）財報電話會議上，分析師Toni Sacconaghi詢問「優先認購」的想法時，庫克沒有否認，他表示，他已經建議過類似的想法。

庫克表示，他未來相當看好硬體綑綁服務和軟體，並將其視為蘋果未來主要增長的領域，且會「不成比例地成長（grow disproportionately）」。

蘋果過去已經在訂閱制推出相關的服務和應用程式了，近年來，蘋果持續醞釀更大規模的訂閱制服務，並為推新服務持續暖身中。舉例來說，蘋果在2015年推出了「 iPhone升級計劃」，此方案能保證果粉在這一年之中，使用到最新型號的iPhone，且享有AppleCare的保固。

近年來，蘋果也大力推動「以舊換新」的新機折扣方式，在蘋果購買新iPhone的客戶可以將舊手機賣回給蘋果，該計劃作也為蘋果贏得了重視環保的企業形象。蘋果財務長 Luca Maestri 表示：「舊機換新機的計劃相當成功，使 iPhone 的交易量是一年前的五倍以上。」

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