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花蓮單車男摔水溝「全身無力躺4小時」　路人發現緊急送醫

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▲▼薛姓男子騎單車摔入溝渠，因全身無力無法自行爬起脱困，在溝裡靜躺了近4個小時，幸經路人發現報警前來救援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

薛姓男子騎單車摔入溝渠，因全身無力無法自行爬起脱困，在溝裡靜躺了近4個小時，幸經路人發現報警前來救援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉的七腳川溪畔步道2日晚間有薛姓民衆騎著腳踏車摔倒在路旁雜草堆水溝裡，幸經在步道運動的民眾機警發現報警處理，由救護人員緊急送往慈濟醫院急救。

▲▼薛姓男子騎單車摔入溝渠，因全身無力無法自行爬起脱困，在溝裡靜躺了近4個小時，幸經路人發現報警前來救援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

吉安鄉的七腳川溪畔步道，是吉安鄉民晚飯後散步及運動的好地方，2日晚間6時許，有一吉安鄉民運動時行經七腳川溪與明義三街口附近，發現路邊有一腳踏車倒靠於路邊，但是附近並未看到任何人，該民眾心覺有異，沿著路邊查看，一找嚇一跳，在腳踏車旁雜草堆發現有一男子躺臥在溝渠裡，立即通報119。

▲▼薛姓男子騎單車摔入溝渠，因全身無力無法自行爬起脱困，在溝裡靜躺了近4個小時，幸經路人發現報警前來救援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

救護人員趕到現場以長背板的固定及頸圈保護處置後急送醫院急救。
   
勤務中心立即派遣6名救護人員抵達現場，立即評估該患者生命徵象並且進行長背板的固定以及頸圈的保護處置，經詢問得知該名薛姓男子於下午騎車欲回家時候，經過明義三街與七角川溪口路邊草叢，不知道怎麼就跌倒摔落水溝，因為全身無力起來就從下午2點多躺到6點，救護人員給予現場急救處置後依責任區送往慈濟醫院急診。

▲▼薛姓男子騎單車摔入溝渠，因全身無力無法自行爬起脱困，在溝裡靜躺了近4個小時，幸經路人發現報警前來救援。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）
     
花蓮縣消防局局長林文瑞表示：騎乘機車以及腳踏車應注意路況，平安才是回家唯一的路，而事故現場除保持完整等待員警處理外，遇有人員傷亡時，應原地等待救護人員到場後評估身體傷勢，避免先行移動造成二次受傷。

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