AirPods Pro維修費用不便宜！　更換一支耳機2738元、遺失無線充電盒就失血3046元

▲新款AirPods Pro 維修價格出爐，更換一支耳機的價格89美元（約新台幣2738元）。（圖／取自Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果公司昨（29）日出人意料的發佈了新款AirPods Pro，它更像是第二代產品的加強版。不過想必大家更關心的，肯定是維修的部分，蘋果美國官網給出的訂價是，更換一支耳機的價格89美元（約新台幣2738元）；無線充電盒如果是維修的話，價格一樣是89美元（約新台幣2738元），如果是遺失的話，得花99美元（約新台幣3046元）。

可以看出，這個維修價，已是一般一組耳機的價位，所以果粉們可得好好保存自己的AirPods Pro，否則維修時，荷包可是會大失血的。

對比台灣官網的AirPods 維修費用，更換一支耳機或維修充電盒價格2290元，更換無線充電盒價格2590元，AirPods Pro的維修價格也是高出一截。

▲新款AirPods Pro 的維修費用相對提升。（圖／取自Apple官網）

這款入耳是耳機主動降噪，實現沉浸式的音樂效果，同時重量大幅減輕，每隻耳機都附贈三種不同尺寸的耳塞，用戶可以根據需求來調整。售價7990元，於今日（10月30日）正式開賣。

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