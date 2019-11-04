中火旁合拍「聽海」MV　顏寬恒朱立倫諷小英：聽到海洋被污染聲音？

記者鄧木卿／台中報導

國民黨前主席朱立倫和立委顏寬恒4日選在台中火力發電廠旁，首度合拍張惠妹「聽海」MV，2人坐在消波塊上，高唱名曲「聽海」，隔空向蔡政府喊話，台中火力發電廠排放廢水汙染海洋，海哭的聲音，小英聽到了嗎？

▲顏寬恒、朱立倫合拍MV，諷刺蔡政府聽到海洋被污染了嗎？（圖／顏寬恒競總提供，下同）

朱立倫與顏寬恒首度合體「獻聲」拍攝MV，影片由朱、顏2人全程參與拍攝及錄音，拍攝過程中，朱立倫還一直告訴顏寬恒，必須表現出「失戀的心情」，逗得現場哈哈大笑。

▲顏、朱拍攝過程中，笑果十足。

顏寬恒表示，拍攝緣起於文宣團隊發想，要用詼諧幽默的方式拍攝音樂錄影帶，強打的消波塊，具有保護海岸線、守護人民的精神，並邀請朱立倫市長前來海景第一排助陣，地點就選在具有百年歷史的麗水漁港，背後即是台中火力發電廠，影片的背後也突顯了中火長期以來造成的空污和水污，危害地方生態以及鄉親健康的意涵。

▲拍攝時碰上漲潮，一度淹沒上岸的路。

大批網友得知朱、顏2人在消波塊上拍攝MV後大驚，「我以為消波塊在顏寬恒面前是敏感字」，並KUSO留言「踩到我的頭了」。

▲顏寬恒拍攝過程中，一直有「失戀障礙」。

攝影師透露，雖然外界常拿消波塊開顏寬恒玩笑，但是「消波塊障礙」根本不存在，拍攝時顏一站上去，就融入在消波塊中，表現自然，連朱市長也忍不住摟著他的肩，笑他就像一顆「巨型消波塊」。

攝影師還加碼爆料，顏寬恒不但沒有消波塊障礙，反倒有「失戀障礙」，MV中NG最多次的畫面，竟然是要模仿失戀的人，手指輕撫牆壁，朱立倫笑稱：「寬恒沒失戀過，所以不懂啦！」

至於看到鏡頭尷尬癌常發作的朱立倫呢？工作人員說，只要喊「Action」，他就能一秒入戲，對於失戀男子角色，詮釋得十分到位，是個有故事的人，可能年輕時愛情路很坎坷。

顏寬恒也表示，拍攝過程中還一度遇到漲潮，幾乎淹沒了上岸的路，但朱市長還是堅持留在原地拍完，見到朱市長放下身段陪著各個候選人上山下海，全力為國民黨立委提名人輔選的精神，十分令人敬佩與推崇。

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