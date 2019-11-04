韓國好市多曝光！台人「試吃到怕」見亮點：盼引進　網看衰：僅0.8天壽命

▲原PO直擊釜山好市多使用免洗的鐵製餐具。（圖／翻攝「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

有網友到南韓釜山的好市多（COSTCO），其中用餐區的亮點讓不少人認為在台灣不適用，「可能不到一天就被幹光了」、「估計開幕隔天會少一半」、「台灣好市多會變成全球唯一在出口裝設金屬感應探測器的國家。」

原PO近日在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團發文，「初訪釜山好市多，覺得使用非免洗餐具的好市多好棒棒，希望台灣也有機會可以引進。」他也疑惑為什麼人手一箱瓶裝水，「是要買回家煮羊肉爐嗎？」

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▼不少網友認為，如果台灣好市多也改用非免洗餐具，應該會被顧客拿走。（圖／資料照）

根據原PO貼出的照片，包括刀子、叉子都是鐵製品。對此，許多網友留言，「台灣要是引進的話，那些餐具頂多只有0.8天的壽命。然後，台灣好市多會變成全球唯一在出口裝設金屬感應探測器的國家」、「不鏽鋼餐具估計開幕隔天會少一半，開幕一周之後一根都不剩…（我說的是台灣）」、「台灣不適用...之後台灣很多人的家裡面都會出現國民餐具了，都從好市多帶回家的...」

有人好奇「請問好逛嗎」；原PO回「很好逛，因為人比起台灣只有1/4，試吃吃到怕。」有人則發問，「台灣的卡可以進釜山的好市多嗎」；其他網友回「全世界的好市多都可以進。」

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