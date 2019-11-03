「法律限制我對爸爸的愛」　16歲少女與生父同居啪啪啪

圖文／鏡週刊

泰國日前發生一起亂倫事件，1名42歲男子離婚後迅速找到第二春，沒想到去年卻離奇失蹤，等到第二任妻子南諾伊（Nang Noi）發現時，男子已在臉書上宣布要迎娶和前妻所生下的16歲女兒，讓她氣得報警。這名男子遭逮捕時，少女竟痛哭表示「法律限制了我對爸爸的愛」，相當奇情。

根據泰媒《Khaosod》報導，少女生父在她未滿1歲時，和妻子離異，之後少女跟著媽媽生活，男子也迅速與1名38歲女性南諾伊陷入愛河、共組家庭，直到去年男子離奇失蹤，等到南諾伊發現時，丈夫已在臉書宣布要迎娶16歲嫩妻。

南諾伊越看越不對勁，覺得少女神似丈夫與前妻生下的小孩，便聯絡丈夫前妻商量並且報警。警方循線追查到兩人住所，男子聲稱自己被女兒綁架，否認兩人是夫妻關係，但承認有發生1次性行為；16歲少女則說，14歲開始與爸爸過著夫妻般的生活，時常做愛。

當男子被員警逮捕時，少女卻異常悲傷地表示「法律限制了我對爸爸的愛，爸爸沒有做錯。」目前少女被安置在社福中心，進行心理輔導，送驗檢查發現少女的確發生過性關係，若確定是少女父親所為，將依照相關法令移送法辦。



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