影／蔡沁瑜指郭柯王「SHE單飛不解散」　柯文哲：合作是長長久久

記者楊亞璇／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘退出2020大選後，與台北市長、民眾黨主席柯文哲關係，仍備受矚目。郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜將郭柯王比喻為SHE單飛不解散，對此，柯文哲3日在三重義天宮受訪時表示，只要彼此都有善意，合作是長長久久。

▲柯文哲陪同民眾黨立委參選人李旻蔚掃街。（圖／記者楊亞璇攝）

談及與柯文哲的關係，蔡沁瑜表示，沒有一山不容二虎，柯才跟我們碰面，11月9日合體也都溝通好了，有需求柯文哲也會答應。蔡沁瑜也將郭柯王比喻為SHE單飛不解散，合體也有魅力，王金平陸軍強，柯文哲有效率、有民眾黨，郭台銘有政策智庫後勤，是單飛不解散分進合擊。

柯文哲認為，政治的東西本來就是長長久久，只要大家彼此都有善意，合作是長長久久。不過郭台銘僅有兩位郭家軍，且並未組黨，外界認為，郭、柯之後將分道揚鑣，柯文哲強調，如果大家理念差不多，沒有差太遠，就是長長久久，「總是很多可以合作」。

談到是否支持親民黨主席宋楚瑜出來選，柯文哲說，「我是覺得太辛苦了，他還要選第五次？哇，這實在有夠辛苦」。

針對2日到台南與無黨籍台南市議長郭信良碰面。柯文哲表示，這是私人聚會，因為議長總是不定期跟支持者或是後援會吃飯，他到台南拜訪議長，剛好議長跟他的後援會吃飯，所以順便介紹一些他的後援會，大家說樁腳認識一下，議長來台北有拜訪過他，去台南也是回訪。

►白白胖胖也是一種美

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

